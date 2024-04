Toruński oddział Związku Szlachty Polskiej wspiera rodaków w Nowej Wilejce

Tamtej Nowej Wilejki już nie ma, nie jest to jednak Atlantyda, która przepadła bez śladu. Nadal mieszka tam wielu Polaków, jest też szkoła z polskim językiem wykładowym. W Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, które mieści się w budynku przedwojennego Państwowego Gimnazjum im. św. Kazimierza, uczy się 550 dzieci. To właśnie do tej szkoły na początku maja trafi transport darów z Torunia przygotowany z inicjatywy Związku Szlachty Polskiej.

- Z Nowej Wilejki pochodzi moja rodzina, ekspatriowana stamtąd w 1946 roku - mówi Karol Sienkiewicz, prezes toruńskiego oddziału ZSP. - Kiedy pojechałem tam kilka lat temu spotkałem panią, która pamiętała moją babcię. Jej córka jest nauczycielką w Gimnazjum Kraszewskiego.