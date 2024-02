Toruń. Więzienie za ucieczkę ze szpitala! Bo miał gruźlicę i jechał autobusem... "Sprowadził zagrożenie dla 10 osób"

Sprawa Mirosława M. nie należy do typowych. Owszem, Sąd Okręgowy w Toruniu kilkukrotnie osądzał już osoby, które zarażone Covid-19 uciekały ze szpitali lub też łamały kwarantannę. Jeśli wsiadały do środków komunikacji publicznej lub odwiedzały sklepy czy inne skupiska ludzi, uznawane zostawały za winne. Czego? Poważnego przestępstwa, jakim jest sprowadzenie tzw. zagrożenia powszechnego poprzez narażenie innych, licznych osób na zarażenie choroba zakaźną.

To przestępstwo opisane w art. 165 par. 1 Kodeksu karnego. Mówi on, że "kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób (albo mienia w wielkich rozmiarach) powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej", temu grozi do 8 lat więzienia.

Takie zachowanie polskie prawo traktuje surowo. Oskarżony proces ma od razu przed Sadem Okręgowym, a nie rejonowym. Tak też było w przypadku pana Mirosława. On jednak nie był chorym na koronawirusa, tylko zarażony był gruźlicą.