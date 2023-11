Toruń. Wymiana opon - spadł śnieg i u wulkanizatorów od razu spore kolejki

Toruń. Wymiana opon - są kolejki

W środę, 29 listopada w zakładzie wulkanizacyjnym Beaty Rafalskiej przy ul. Chrobrego 61 praca wre. Właścicielka zaznacza, że co prawda codziennie jest sporo pracy, ale największe obłożenie już za nią. - Już jest trochę spokojniej. Na wymianę trzeba poczekać jednak około czterech, pięciu dni. Ci co mieli wymienić, to wymienili, zostali jeszcze kierowcy, którzy czekali na ostatnią chwilę - mówi właścicielka zakładu.