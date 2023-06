Toruń z lat 90. na zdjęciach Alicji Piotrowskiej. Na Jej imieniny i ku pamięci

Co jakiś czas przez te fora przetaczają się dyskusje o tym co i na jakich zasadach można publikować. Niektórzy, na ogół wcale nie ze złej woli, wychodzą z założenia, że jeżeli fotografia jest w Internecie, to można nią dysponować do woli. Na uwagi, że przecież zdjęcia nie biorą się z powietrza i każde z nich ma swojego autora, padają na ogół odpowiedzi w stylu – Przecież to historia, czy w związku z tym, że nie znam autora, mam się nią nie dzielić?