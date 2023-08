Toruń. Żądał 1300 zł alimentów od byłej żony, rencistki. W sądzie przegrał

Od razu zaznaczmy, że małżonkowie po rozwodzie mają prawo domagać się alimentów od byłych mężów czy żon. Pod warunkiem jednak, że znajdą się w realnym niedostatku , a pozwana strona ma możliwości do alimentacji. Szansę na powodzenie takiego planu rosną, gdy rozwód orzeczony został z winy pozywanego eksmęża czy eksżony. W tym przypadku tak nie było - w roku 2017 pan Zbigniew i pani Gizela rozwiedli się bez orzekania o winie.

Tak się jednak stało, że mężczyzna silnie podupadł na zdrowiu. Jak przekonywał sąd, chorób dokucza mu kilka. Najpoważniejsze problemy ma jednak ze wzrokiem - choruje na oczy. W sądzie mógł się wylegitymować zaświadczeniami lekarskimi, ale i niekorzystną dla siebie opinią lekarza orzecznika - ten odmówił mu prawa do renty stwierdzając, że jednak jest zdolny do pracy.

W pozwie pan Zbigniew zażądał od byłej zony 1300 zł alimentów co miesiąc. Przedstawił ja jako osobę majętną, która m.in. odziedziczyła spadek. Siebie natomiast - jako człowieka schorowanego, niezdolnego do pracy i zarabiania, który popadł w materialną biedę.

Była żona utrzymuje się z renty rodzinnej i "na pieniądzach nie siedzi"

Mieszkanie? Jest właścicielką "M" o powierzchni 50 metrów kwadratowych. Auto? Kupiła takie za 54 tys. zł. Oszczędności? Owszem, ma - 50 tys. zł na polisie emerytalnej. Odkładała na nią pieniądze co miesiąc, po 400 zł. Teraz już tego nie czyni, bo nie ma z czego oszczędzać.

Sąd: mężczyzna ma możliwości sam uzyskać dochody

Sędzia Piotr Kawecki dokładnie przenalizował sytuację każdego z małżonków. Ostatecznie doszedł do wniosku, że pan Zbigniew "nie wykazał przesłanek warunkujących orzeczenie obowiązku alimentacyjnego, tj. niedostatku oraz możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanej".

Po drugie natomiast, według ustaleń sądu pan Zbigniew ma możliwości zdobycia pieniędzy jeszcze w inny sposób. - Z zeznań powoda wynika także, że dotąd nie występował przeciwko byłej żonie o podział majątku wspólnego z okresu ich małżeństwa – a jak sam powód wskazał – pozwana winna spłacić go kwotą około 100 tys. Z zeznań wynika także, że jest właścicielem biżuterii, którą zwróciła mu pozwana. W pierwszej kolejności winien więc rozważyć sprzedaż tych kosztowności, by nie znajdować się w niedostatku. Powód powinien w pełni wykorzystać wszystkie możliwości w celu uzyskania dochodów niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych własnych potrzeb, a już tylko z jego zeznań wynika, że tego nie czyni - podsumował sąd.

Wyrok jest prawomocny.

PS Imiona byłych małżonków zostały zmienione.

