Toruń zlikwiduje jedyną klasę sportową dla koszykarek? "Plany i marzenia dziewczynek legną w gruzach"

Ewentualne decyzja Urzędu Miasta o likwidacji klasy dla młodych koszykarek byłaby tym dziwniejsza, że w Toruniu od lat funkcjonuje drużyna "Katarzynek" w ekstraklasie, która najbardziej utalentowane z dziewcząt z SP 32 mogłaby objąć dalszym szkoleniem. Dla najlepszych byłaby to szansa na poważną karierę i wybór sportowej drogi w dorosłym życiu.

Petycja rodziców koszykarek do prezydenta Michała Zaleskiego: "Piszę w imieniu własnym i rodziców młodych koszykarek ze Szkoly Podstawowej nr 32 w Toruniu, które w dniu dzisiejszym dowiedziały się, że ich plany i marzenia legły w gruzach, a klasa, która tworzyły przez ostatni rok nadaje się do wykreślenia z tabelki budżetu miasta. Dziewczynki trenują codziennie dla siebie, szkoły, klubu i miasta Toruń - miasta sportu. Tworzą jedyna żeńska klasę koszykarska w tym mieście, tworząc juniorskie zaplecze naszej drużyny walczącej na co dzień w Ekstraklasie. Jaki jest sens walki o marzenia tych młodych istot, spełniania marzeń, walki o jak najlepsze umiejętności na obozach, treningach z Marcinem Gortatem czy naszym toruńskim Łukaszem Wiśniewskim, skoro jedno urzędnicze pismo może przekreślić marzenia, koszykarskie przyjaźnie. Dziewczyny miały przez ostatni rok druga najlepsza średnia w szkole, walczyły dzielnie w rozgrywkach U 11. Prosimy, pozwólcie realizować ich marzenia i pasje. Nie pozwólcie na ich rozdzielenie!"