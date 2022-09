Toruń. Znamy ceny działek pod domki jednorodzinne na osiedlu Jar. Kiedy ruszy sprzedaż?

Jakie działki kupimy na osiedlu Jar w Toruniu?

Na to czekali deweloperzy i osoby marzące o domu z ogródkiem w granicach miasta. Jesienią odbędą się przetargi, w których na sprzedaż wystawionych zostanie 18 działek pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu Jar w Toruniu. To grunty o powierzchni od 0,99 ha (990 mkw.) do 0,1423 ha (1423 mkw.) położone w północnej części osiedla Jar, na obszarze aktualnie niezurbanizowanym i niezagospodarowanym, z dominującym udziałem roślinności leśnej i stepowej. Tereny zlokalizowane są przy ul. Jana Heweliusza, która posiada status drogi publicznej, ale nie jest aktualne urządzona, a jedynie udrożniona - wycięto więc drzewa w pasie drogowym, co zapewnia swobodny dostęp do nieruchomości przygotowanych do sprzedaży.