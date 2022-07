Jar kontra TTBS: stan wrzenia! Lokatorzy pozwali miejską spółkę, a prezes TTBS zamierza pozwać... ich prawnika Małgorzata Oberlan

Prezydent Michał Zaleski i Beata Żółtowska, prezes TTBS - w czerwcu miejska spółka świętowała 25-lecie istnienia. Z tej okazji odbyła się uroczysta gala w hotelu Copernicus. UMT/Polska Press archiwum (wszystkie fot.) Zobacz galerię (16 zdjęć)

Podwyżki czynszu aż o 37 procent - to one skłoniły mieszkańców bloków na osiedlu Jar do pozwania Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego do sądu. Tymczasem prezes tej miejskiej spółki zapowiedziała pozew wobec wynajętego przez nich prawnika. To już wojna?