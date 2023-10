Toruń. Znów nastolatki na starówce pijane do nieprzytomności! "Co się dzieje z tymi dzieciakami?!". Problem jest ogólnopolski

Wakacje dawno się skończyły, a pijanych nastolatków nie brakuje...

Piątek, 22 września, kwadrans po godzinie 18.00. Tym razem municypalni dostali zgłoszenie o tym, że na Bulwarze Filadelfijskim, na boisku do siatkówki, leży nieprzytomny młody mężczyzna. Gdy strażnicy do niego dotarli, nie mógł samodzielnie wstać. Komunikacja z nim była prawie żadna. Jak się okazało, miał zaledwie 16 lat i był w sztok pijany.

Czwartek, 5 października, po godzinie 22.30. Do patrolu straży miejskiej na starówce podchodzi mężczyzna i alarmuje, że na Rynku Staromiejskim pomocy wymagają dwie upojone młode kobiety. Municypalni ruszają z interwencją. I co zastają?

To tylko przykłady z ostatniego czasu i tylko te, które nagłaśnia w swoich komunikatach Straż Miejska w Torunia. Problem jest o wiele większy i poważniejszy. Na starówce znają go dobrze pracownicy sklepów i gastronomii. - Nie ma dnia, żeby jakieś małolaty nie próbowały kupić alkoholu. I to nie chodzi o piwo, tylko najczęściej wódkę. Oczywiście, żądamy okazania dowodu osobistego. Często całe grupki się śmieją. Dowód ma jeden, a reszta tylko czeka na zakupy - opowiada pani Dorota, pracownica sklepu na starówce. I pyta: "Co się dzieje z tymi dzieciakami?!"