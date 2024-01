Torunianie demonstrują w obronie Pawła Juszkiewicza, białoruskiego aktywisty, któremu grozi deportacja na Białoruś

Do Torunia wróciła chorągiew Toruńskiego Pułku Strzelców

- Zwróciłem się do wojewody kujawsko-pomorskiego z prośbą o podjęcie działań, które uchroniłyby pana Pawła Juszkiewicza przed deportacją z Polski - napisał w portalu społecznościowym Marcin Czyżniewski. - Pan Paweł, Białorusin mieszkający w Polsce od 17 roku życia nie może uzyskać polskiego obywatelstwa za sprawą tajnej opinii ABW, która, jestem w pełni przekonany, jest efektem prowokacji reżimu Łukaszenki. Znam pana Pawła osobiście, i ręczę za jego lojalność i oddanie Polsce oraz zaangażowanie na rzecz białoruskich dysydentów.

Paweł Juszkiewicz urodził się w Wasiliszkach na Grodzieńszczyźnie, w polskiej rodzinie skoligaconej z pochodzącym ze Starych Wasiliszek Czesławem Niemenem. Do Polski przyjechał zaraz po szkole, miał wtedy raptem 17 lat. Początkowo zamieszkał u rodziny w Pile, później przyjechał do Torunia. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika skończył najpierw pedagogikę, później stosunki międzynarodowe. Następnie, już jako podwójny magister, zdobył licencjat z filologii rosyjskiej i zabrał się za pisanie doktoratu. W 2011 roku Paweł Juszkiewicz zdobył laur najlepszego zagranicznego studenta w Polsce, zaś innym razem - najlepszego studenta w kujawsko-pomorskiem. Trafił do Złotej Księgi Studentów UMK, był również stypendystą ministra edukacji. Studentem był wybitnym i bardzo aktywnym, zaangażowanym m.in. w pomoc dla prześladowanych Białorusinów.