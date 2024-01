Toruń. Daniel O. z zarzutem zabójstwa teściowej w Złotorii! Nie przyznaje się do winy

Daniel O. usłyszał nie tylko zarzut zabójstwa. Grozi mu nawet dożywocie

- Danielowi O. przedstawiliśmy zarzut zabójstwa teściowej (art. 148 par. 1 kk) w zbiegu z zarzutem naruszeniem miru domowego poprzez wtargnięcie do jej mieszkania (art. 193 kk). Temu podejrzanemu przedstawiliśmy również zarzut kierowania wobec żony gróźb karalnych. Wszystkie zarzucane czyny miały miejsce tego samego dnia, czyli w poniedziałek 15 stycznia - przekazał w południe "Nowościom" prokurator rejonowy Przemysław Oskroba.

W środę przed godziną 10.30 czterdziestoletni Daniel O. ujęty w policyjnej obławie został przywieziony i doprowadzony przez policjantów do Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód. Średniego wzrostu, krępy mężczyzna o lekko już posiwiałych włosach krył twarz w rękach. Miał je skute, podobnie jak nogi. Postać ubraną w jasne dresowe spodnie i czarną kurtkę policjanci pospiesznie wprowadzili do budynku przy ul. Grudziądzkiej.

- Oświadczył, że nie przyznaje się do winy. Odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień, jak również odpowiadania na pytania prokuratora - dodaje prokurator rejonowy.

Najpoważniejsze z tych przestępstw zagrożone jest karą nawet dożywotniego więzienia. Daniel O. jednak do żadnego z zarzucanych mu przez prokuraturę czynów się nie przyznaje.

Śledczy na tym etapie przyjęli jednak taki właśnie scenariusz wydarzeń; choć dysponując jeszcze wciąż uzupełnianym materiałem dowodowym. Do sądu skierowali od razu wniosek o tymczasowe aresztowanie Daniela O. Sąd się do niego przychylił i zdecydował o 3-miesięcznym na razie areszcie.

Zwłoki teściowej w wannie w Złotorii. W tle jest kłótnia o pieniądze?

Zięć seniorki, czyli Daniel O., od pewnego czasu zarobkował w Belgii. Wiele wskazuje na to, że to bezdzietne małżeństwo przezywało poważny kryzys. W zielonym domu przy ul. Piaskowej w Złotorii mężczyzna nie był już mile widzianym gościem. Prawdopodobnym jest, że spór rodzinny dotyczył także pieniędzy.

Co wiadomo o tym dramacie? 69-letnia pani Z. od kilkudziesięciu lat mieszkała w podtoruńskiej Złotorii. Los ciężko ją doświadczył. Najpierw owdowiała, a potem pochowała schorowanego syna Tomasza. Pociechę zawsze znajdowała w wierze, kościele i córce Izabeli. "Z nią zawsze miała bliska i serdeczna relację" - podkreślają mieszkańcy.

Ustalenia śledczych i przyjęta wersja mówią, że w poniedziałek, 15 stycznia, wtargnął do tego domu z awanturą. Wobec swojej żony mieć kierować groźby, których spełnienia kobieta miała prawa się obawiać. To ona wezwała policję.

Ściganego mężczyznę policjanci ujęli na Skarpie w Toruniu

To, co policjantom przekazała córka nieżyjącej 69-latki spowodowało, że uruchomiono pościg za Danielem O. W obławie brało udział kilkuset policjantów i psy tropiące. Ścigany poruszał się samochodem na zagranicznych numerach. Ujęty został ostatecznie jeszcze w poniedziałek, po godzinie 23.00, na Skarpie w Toruniu.

Mężczyzna od razu trafił na tzw. policyjny dołek. Tymczasem cała Złotoria trwała w przerażeniu. -Wszyscy w poniedziałek w tym przerażeniu dosłownie zamarliśmy. Do nocy ludzie dzwonili między sobą, chyba nikt nie spał. Ogromne niedowierzanie, że w ogóle do takiego dramatu doszło. I to właśnie tym domu... - mówiła nam Barbara Kisielewska, sołtyska Złotorii.

Z tego wstrząsu mieszkańcom trudno podnieść się do dziś. Znali przecież dobrze zarówno zmarłą seniorkę, jak i jej córkę oraz zięcia. Teraz niektórzy mówią, że między małżonkami ostatnio źle się działo. Nie było jednak podobno sygnałów o przemocy domowej etc.