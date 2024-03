Torunianie w Hollywood. Żydowicz i Suwała polecieli na galę rozdania Oscarów

Ekipa z Torunia poleciała do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie szefa Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej Billa Kramera. Obecność na wydarzeniu przedstawicieli Festiwalu EnergaCAMERIMAGE i ECFC to potwierdzenie wyjątkowej pozycji toruńskiego wydarzenia w świecie polskiego i światowego filmu oraz rosnącej rozpoznawalności najmłodszej toruńskiej instytucji kultury, jaką jest ECFC.

Szef Akademii Bill Kramer odwiedził Toruń podczas ostatniej edycji EnergaCAMERIMAGE w listopadzie ubiegłego roku i w trakcie specjalnego seminarium poświęconego tworzeniu nowych ośrodków kulturalnych zapowiedział, że kierowana przez niego organizacja planuje blisko współpracować z ECFC. Do Torunia trafiać mają m.in. wystawy związane z kinematografią prezentowane w Muzeum Akademii Filmowej. Współpraca międzynarodowa ma być kluczem dla sukcesu ECFC, które powstaje na toruńskich Jordankach.

W trakcie pobytu w Los Angeles torunianie nie tylko odwiedzą muzeum, ale będą również kontynuować rozmowy na temat zapowiedzianej kooperacji. Szczelnie wypełniony spotkaniami ponad tygodniowy pobyt w Kalifornii jest dla nich niezwykłą okazją do zaprezentowania dorobku EnergaCAMERIMAGE, ale również pozwala na wymianę doświadczeń i pogłębienie współpracy z najważniejszymi przedstawicielami światowego przemysłu filmowego. To także szansa na nawiązanie nowych relacji i zdobycie kontaktów, które pozwolą na dalsze rozwijanie festiwalu i instytucji.