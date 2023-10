Torunianin zagrał va banque i wygrał pięć razy! Zarobił ponad 50 tysięcy złotych

"Va banque" to polski teleturniej oparty na amerykańskim formacie Jeopardy, emitowany na antenie TVP2 w latach 1996–2003 i ponownie od 2020. Prowadzącym jego pierwszej odsłony był Kazimierz Kaczor, a od drugiej został nim Przemysław Babiarz. W każdym odcinku gra trzech zawodników, konwencja teleturnieju zakłada podawanie uczestnikom odpowiedzi, do których ci muszą układać pytania. Można wziąć udział w maksymalnie pięciu odcinkach z rzędu.

Nie pierwszy raz

- To nie był mój pierwszy start w teleturnieju - mówi pan Krzysztof. - Wcześniej czterokrotnie wystąpiłem w "Jednym z dziesięciu" i dwa razy wygrałem. Raz awansowałem do Wielkiego Finału, w którym byłem w trójce. Cztery razy też wcześniej rywalizowałem w "Va banque". Na początku zabrakło mi ośmiuset złotych do zwycięstwa, z kolei dwa lata temu dwa odcinki wygrałem, a w trzecim uległem Łukaszowi Mejerowi, który zwyciężył w czterech kolejnych odcinkach, a w Wielkim Finale przegrał potem tylko z legendarnym graczem, Markiem Krukowskim. Oprócz tego startowałem jeszcze w teleturnieju "Gra słów - krzyżówka". Tam wygrałem trzy z czterech odcinków, w których wystąpiłem.