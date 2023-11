Torunianka zadebiutowała na ekranie TVN. Marcelina Rutkowska-Konikiewicz nową prowadzącą sportowych wiadomości

Zaczęło się od Torunia

Nietypowe oświadczyny

Kilka lat wcześniej wraz ze swoim obecnym mężem wybrała się do Stanów Zjednoczonych, gdzie doszło do zaręczyn. I choć może wydawać się to niczym szczególnym, doszło do nich na meczu NBA pomiędzy Brooklyn Nets oraz Los Angeles Lakers. Spotkało się to z ogromnym entuzjazmem zgromadzonych tam kibiców i z ogromnym zaskoczeniem Marceliny. 5 czerwca 2021 roku para sfinalizowała swój związek, a gościem na ślubie był sam Marcin Gortat! Oprócz spełniania się jako żona i prezenterka, Marcelina Rutkowska-Konikiewicz jest również mamą. W 2022 roku na świat przyszedł pierwszy syn, Milan, a już niedługo dołączy do niego brat.