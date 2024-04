Toruński Festiwal Nauki i Sztuki. Powrót do przeszłości

Hasłem przewodnim tegorocznego festiwalu jest OTWARTOŚĆ. Społeczność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz pracownicy lokalnych instytucji kultury i nauki w przystępny oraz atrakcyjny sposób prezentują swoje osiągnięcia, przybliżają dyscypliny, którymi się zajmują i aktualne tematy badawcze. Naukowe święto to również okazja, by zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych – laboratoriów, muzealnych magazynów, pracowni artystów oraz na zaplecza firm i instytucji.