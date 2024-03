Toruński szpital miejski znowu na minusie, ale tym razem z nadzieją na przyszłość

Kolejny rok pod kreską, do tego niepewna przyszłość SOR-u. To nie brzmi dobrze, jednak mimo wszystko można powiedzieć, że widać światełko w tunelu. Prognozowane straty Specjalistycznego Szpitala Miejskiego na koniec 2023 roku powinny wynieść 3,5 miliona złotych. To niewiele, w porównaniu z ponad 19 milionami złotych w roku 2022, czy niemal 38 milionami złotych z roku 2021. Szpital stał wtedy na krawędzi bankructwa. Banki odmówiły kolejnych pożyczek, lecznica zadłużała się w parabankach. Jej dług nadal jest ogromny, jednak pierwszy raz od kilku lat, ogólne zadłużenie się zmniejszyło.

Dług toruńskiego szpitala. Co o sytuacji lecznicy ma do powiedzenia jej dyrektorka?

Szpital miejski znów znalazł się pod kreską, więc zgodnie z przepisami, jego kierownictwo musiało przygotować plan naprawczy. Został on przedstawiony radnym podczas marcowej sesji Rady Miasta Torunia. Takich planów wcześniej radni poznali wiele i sami zwracali uwagę na to, że są one nieskuteczne. Plan obecny był pierwszym przygotowanym po audycie przeprowadzonym przez zatrudnioną w tym celu firmę zewnętrzną i wprowadzeniu opracowanych przez nią zaleceń. Jednym z nich było zatrudnienie wicedyrektora do spraw finansowych. Jak już wcześniej informowaliśmy, został nim Zbigniew Marcinkiewicz i to on przedstawił radnym szczegóły dotyczące kondycji SSM.