Toruńskie MZK podsumowało mijający rok. Co zmieniło się w miejskiej komunikacji?

Nowa linia tramwajowa na Jar to nie jedyna zmiana w Toruniu. MZK podsumowało rok. Co się zmieniło w mieście?

Rok 2023 chyli się ku końcowi. W wielu miejscach przychodzi czas na podsumowania. I tak też jest w toruńskim Miejskim Zakładzie Komunikacji. Co zmieniło się w tym roku? Czy mieszkańcy mają z czego być dumni?

Nowa linia tramwajowa na Jar

Nie da się zaprzeczyć, że mijający rok przyniósł wiele zmian w toruńskim MZK. Zrealizowano wiele inwestycji, które zmieniły przemieszczanie się po mieście. Największym i najbardziej zapamiętanym wydarzeniem było ukończenie i oddanie do użytku nowej linii tramwajowej na Jar. Sytuacja ta wciąż budzi kontrowersje wśród mieszkańców. Niektórzy są z niej bardzo zadowoleni, inni uważają, że była to niepotrzebna inwestycja. Niemniej jest to największe takie przedsięwzięcie od lat. Beneficjentem inwestycji jest Gmina Miasta Toruń, a realizacją zadań zajmował się Miejski Zakład Komunikacji. Prace budowlane rozpoczęły się jesienią 2021 r. Koszt robót to ponad 214 mln zł brutto, z czego znaczną część stanowi unijne dofinansowanie. Dzięki nowej trasie tramwajowej długość toruńskich torów wzrosła o ok. 25%, co przełożyło się na powstanie dwóch nowych tras – linii numer 3 na trasie Motoarena – Heweliusza oraz linii numer 6 na trasie Olimpijska – Heweliusza. Jak podaje MZK, z szacunkowych danych wynika, że od 1 września do 31 października linią nr 3 - podróżowało 300 tysięcy, a linią nr 6 - 360 tysięcy pasażerów. Przy okazji budowy linii tramwajowej na Jar torunianie zyskali nowe jezdnie, chodniki oraz drogi rowerowe. Zadbano także o nowe przyłącza energetyczne i wodociągowe, kanalizację deszczową i sanitarną oraz sieć teletechniczną. Przy okazji nowej linii tramwajowej warto wspomnieć także o tym, że Toruń zyskał pierwszy w Polsce przejazd tramwajowo-kolejowy.

Przebudowa trasy na Jar nie jest jednak jedyną zmianą w Toruniu. Mieszkańcy od dłuższego czasu apelowali i wciąż apelują o więcej zieleni w mieście. Zadbano więc o to, by torowiska się zazieleniły. W obrębie największej inwestycji, jak i poza nią, pojawiło się 847 nowych drzew, prawie 36 tysięcy nowych krzewów, a także 7,5 tysiąca mkw. łąk kwietnych. Wśród 27 nowych przystanków na nowej linii na Jar powstało aż 14 zielonych (dane pochodzą za MZK).

Podsumowanie nowej infrastruktury

Jeszcze w 2022 roku wyposażenie MZK wzbogaciło się o 14 autobusów hybrydowych oraz 6 elektrycznych wraz z infrastrukturą dającą możliwość ich ładowania, a w maju 2023 roku natomiast na ulice Torunia wyjechały kolejne 4 autobusy elektryczne. Dostarczono także 3 pojazdy techniczne oraz 6 nowych tramwajów. Autobusy i tramwaje zostały wyposażone m.in. w system informacji pasażerskiej, monitoring, klimatyzację, automaty do sprzedaży biletów, WiFi, łącza USB, system detekcji pożarów. Są niskopodłogowe, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

Poddano modernizacji również 3 odcinki torowisk – w ciągu ul. Szosy Lubickiej, ul. Bydgoskiej oraz od pl. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Reja. Zakończono także przebudowę torowiska w ciągu ul. Warneńczyka, Gogi i Kościuszki od pl. Chrapka do ul. Kościuszki. Torowisko wykonano w technologii zielonej – pokryto je matami rozchodnikowymi, co stanowi dobrą alternatywę dla torowiska trawiastego oraz wykorzystano paneli fotowoltaicznych do zasilania smarownic. Kompleksowy remont przeszły także perony tramwajowe, chodniki, jezdnie, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe i miejsca postojowe, a skrzyżowanie przy nowym sądzie zostało przebudowane na dwupasmowe rondo turbinowe.

Modernizacje na kolejne lata

W 2023 r. podpisano umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej i uzyskanie zezwoleń na modernizację dwóch kolejnych odcinków toruńskich torowisk przy ul. Konstytucji 3 Maja, od ul. Ślaskiego do pętli tramwajowej Olimpijska oraz w ciągu ul. Kościuszki, od wjazdu na teren kościoła, do ul. Olbrachta.

W ciągu ul. Konstytucji 3 Maja i pętli tramwajowej przy ul. Olimpijskiej zmodernizowanych zostanie ok. 4,3 tys. metrów toru pojedynczego torowiska wraz z odwodnieniem i siecią trakcyjną. Torowisko ma zostać zaprojektowane w technologii zielonej. Ponadto przebudowane i dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych zostaną perony. Na pętli Olimpijska powstanie również kontenerowa podstacja trakcyjna zasilająca linię tramwajową od pl. Daszyńskiego do tej pętli włącznie oraz stanowisko do napiaszczania tramwajów.

Modernizacja torowiska w ciągu ul. Kościuszki obejmie natomiast modernizację torowiska wraz z siecią trakcyjną i niezbędną infrastrukturą, a także odwodnieniem torowiska. Przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna na wysokości skrzyżowania ulic Kościuszki i Wojska Polskiego oraz Kościuszki i Batorego. Przystąpienie do realizacji obu zadań, czyli ogłoszenie przetargów na roboty budowlane, planowane jest po pozyskaniu zewnętrznego dofinansowania.

Biletomaty wsparciem dla podróżujących

W ośmiu punktach Torunia stanęły kolejne stacjonarne biletomaty. Cztery urządzenia zamontowano latem wzdłuż nowo wybudowanej trasy tramwajowej na północ Torunia: na przystankach tramwajowych Targowisko i Żwirki i Wigury oraz na przystankach tramwajowo-autobusowych Koniuchy i Hubego. Cztery kolejne biletomaty zainstalowano w grudniu. Stanęły na węźle przesiadkowym na al. Solidarności, na przystanku tramwajowym na pl. św. Katarzyny w kierunku Rubinkowa, na przystanku autobusowym Przybyłów na ul. Dziewulskiego oraz na dworcu kolejowym Toruń Główny. Urządzenia są przystosowane do wnoszenia płatności w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

Nowa strona i nowe docenienia

W styczniu 2023 roku stworzona została nowa strona internetowa MZK (www.mzk-torun.pl). Nowa strona ma czytelny podział rozwijanego menu głównego, dzięki któremu odbiorca łatwo dotrze do interesujących go tematów. Osobny przycisk pozwala szybko przenieść się do rozkładu jazdy. Zaprojektowano także panele: „strefa pasażera” oraz „strefa usług”. Strona jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Działania MZK kilkukrotnie zostały w tym roku uhonorowane m.in. przez Business Centre Club czy Dziennik Gazetę Prawną.

