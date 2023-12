Odwiedziny na nowych zasadach. Zmiany w toruńskich szpitalach

Zmiany w Szpitalu Dziecięcym i na Bielanach

Czytelnik „Nowości” zgłosił nam, że w Szpitalu Dziecięcym w Toruniu zmieniły się zasady odwiedzania znajdujących tam pacjentów. Opowiedział nam, że jego syn trafił do toruńskiego Szpitala Dziecięcego w święta Bożego Narodzenia. Wówczas rodzice mogli przebywać z dzieckiem na zmianę przez całą dobę i zmieniać się np. co kilka godzin. We wtorek natomiast, tuż po świętach, sytuacja się zmieniła. Przy dziecku mógł być obecny jeden rodzin przez 24 godziny, nie było możliwości wymiany między rodzicami. Sytuacja ta zaniepokoiła naszą Redakcję, dlatego skontaktowaliśmy się z rzecznikiem prasowym Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu, do którego należy Szpital Dziecięcy, celem ustalenia zmian, które zaszły w odwiedzinach pacjentów. Janusz Mielcarek poinformował nas, że sytuacja ta mogła zostać wprowadzona wyjątkowo na polecenie lekarza dyżurującego na danym oddziale Szpitala Dziecięcego z najróżniejszych względów, np. epidemiologicznych. Potwierdzono nam, że z dzieckiem może przebywać jeden rodzic jednocześnie, z możliwością wymiany.