Tragedia na Jeziorze Chełmżyskim. Dwie osoby wpadły do wody. Jedna z nich nie żyje

Dziś (wtorek, 26 kwietnia) około godziny 8.30 na Jeziorze Chełmżyńskim od strony Pluskowęs dwóch wędkarzy wypadło z łodzi do wody. Jeden z nich dopłynął do brzegu o własnych siłach, po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego został zwolniony do domu. Druga osoba była reanimowana. Niestety wędkarz zmarł.