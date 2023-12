Tragedia w Płonczynie. Mężczyzna leżał na poboczu, gdy uderzyło go auto. Nie przeżył

Śmiertelne potrącenie w Płonczynie. 55-latek nie przeżył

Gdy kierujący wyszedł z samochodu, by sprawdzić, co było przeszkodą na drodze, okazało się, że na poboczu leży mężczyzna. Do pomocy 55-letniemu mieszkańcowi gminy Wielgie, kierowca wezwał pogotowie. Niestety, mimo pierwszej pomocy udzielonej przez kierowcę i przewiezienia mężczyzny do szpitala, nie udało się uratować jego życia.