Tragedie w pracy w Toruniu! Śmierć ochroniarza w firmie Solid Security i odcięte tasakiem palce w sklepie mięsnym na Mokrem

Dramatycznie rozpoczął się ten rok w niektórych zakładach pracy w Toruniu. W siedzibie firmy przy ul. Polnej zastrzelił się ochroniarz. W sklepie mięsnym na Mokrem natomiast wypadek miała pracownica z tasakiem...

48-letni pracownik ochrony zastrzelił się rano na ul. Polnej w Toruniu

Do największego dramatu w miejscu pracy w Toruniu doszło w styczniu przy ul. Polnej, w toruńskiej siedzibie ogólnopolskiej firmy ochroniarskiej Solid Security. To była sobota, 6 stycznia, święto Trzech Króli. 48-letni ochroniarz rano przyjechał do jej siedziby firmy. Był po zakończonej zmianie - pracował w nocy. Jak ustalono, zastrzelił się ze służbowej broni palnej. Jakie były tego powody? Czy ktoś nakłaniał mężczyznę do takiego tragicznego roku? Sprawę badają śledczy. - Nadzorujemy śledztwo w sprawie doprowadzenia Roberta B. do targnięcia się na własne życie w dniu 6 stycznia 2024 roku w Toruniu, to jest o czyn z artykułu 151 Kodeksu karnego - przekazuje "Nowościom" prokurator Marcin Licznerski, szef Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum Zachód.

Zaznaczmy, że to standardowy kierunek śledztwa w podobnych przypadkach. Wspomniany artykuł mówi o nakłanianiu lub udzieleniu pomocy człowiekowi targającemu się na własne życie. Śledczy muszą ustalić, czy taka sytuacja miała, czy nie miała miejsca. Po uzyskaniu pewności najczęściej podobne dochodzenia kończą się umorzeniami sprawy.

"Wypadek przy pracy"

Ten dramat firma ochroniarska zgłosiła Państwowej Inspekcji Pracy jako wypadek przy pracy. - Ujęliśmy go w raporcie wypadkowym za styczeń, ale zgodnie z procedurami nie będziemy go traktowali jak wypadku przy pracy i nie będziemy go badali. Uczyni to tylko prokuratura - zaznacza inspektor Dariusz Lewandowski z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. Jak podkreśla inspektor, przypadki targnięcia się na życie pracownika w miejscu pracy zdarzają się, ale niezwykle rzadko. - W trakcie kilkudziesięciu lat swojej pracy spotkałem się z takimi sytuacjami może kilka-kilkanaście razy. Każda z nich jest bolesna i poruszająca również dla nas. Jeśli już do takich wypadków dochodzi, to najczęściej właśnie wśród pracowników ochrony. Do jednego z takich dramatów doszło w banku w Bydgoszczy (rok 2005) i mimo upływu lat trudno o nim zapomnieć - nie kryje inspektor pracy.

Co wydarzyło się w sklepie mięsnym na Mokrem w Toruniu?

Do smutnego wypadku przy pracy doszło w styczniu w jednym ze sklepów mięsnych na Mokrem w Toruniu, przy ul. Wojska Polskiego. Wydarzył się on w piątek, 5 stycznia, ale pracodawca zgłosił go inspekcji pracy dopiero po pewnym czasie - 23 stycznia.

Co konkretnie się stało? Było tuż przed godziną 12.00. Pracownica sklepu porcjowała mięso tasakiem. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, czy to nieuwaga, czy inna przyczyna doprowadziła do tego, że narzędziem tym zrobiła sobie poważną krzywdę. Kobieta tasakiem okaleczyła sobie lewą rękę. Doszło do amputacji części II palca oraz urazu ścięgien oraz złamania kości III palca. Ten wypadek bada teraz inspekcja pracy.

Obcięte palce w znanej fabryce w Pikutkowie, w powiecie włocławskim

W innej branży, ale podobny w skutkach wypadek przy pracy wydarzył się też w Pikutkowie (powiat włocławski). Swoja fabrykę ma tutaj znany, zagraniczny koncern. Zakład produkuje głównie akcesoria do samochodów. Do wypadku doszło około godziny 1.00 w nocy, 16 stycznia. - Podczas czyszczenia elementów tnących maszyny do cięcia taśmy doszło do kontaktu palców prawej dłoni z nożem. Spowodowało to amputację części II i III palca pracownika. Wypadek zgłosiła policja - podaje inspekcja pracy.