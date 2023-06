Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Chełmży. Pod kołami pociągu zginął młody kierowca

Wypadek w Chełmży. Kierowca passata zginął na miejscu

Policja apeluje do kierowców o ostrożność

Policja przypomina kierowcom, aby zbliżając się do przejazdów kolejowych zachować szczególną ostrożność.

- Niestety, niestosowanie się do znaków w rejonie przejazdów kolejowych to główna przyczyna wypadków na torach - mówi mł. asp. Dominika Bocian. - Dlatego apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do przejazdów kolejowych oraz bezwzględne stosowanie się do znaków drogowych.