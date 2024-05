Trębacz ze Śląska w Orkiestrze Wojskowej w Toruniu. Jak wygląda jego służba?

Starszy sierżant Mikołaj Konopka jest jednym z 30 osób tworzących Orkiestrę Wojskową w Toruniu. Gra na trąbce. Podczas majówki będzie kilka okazji, by posłuchać orkiestry.

Zobacz także: Toruń. Wykopaliska archeologiczne przy Bramie Klasztornej

Starszy sierżant Mikołaj Konopka pochodzi z Bytomia. Zanim trafił do wojska, zaliczył lata muzycznej edukacji. - Mój o osiem lat starszy brat gra na puzonie - opowiada sierżant Konopka. - Jako dziecko poznałem więc instrumenty dęte. Chciałem grać na jednym z nich. Tak trafiłem do szkoły muzycznej. Zacząłem grać na trąbce, która jest uznawana za królową blaszanych instrumentów dętych.

Sierżant z orkiestry: z Bytomia przez Łódź do Torunia

Mikołaj Konopka przez 12 lat uczył się w szkole muzycznej w Bytomiu. Potem trafił na studia w Akademii Muzycznej w Łodzi. Na piątym roku studiach usłyszał o możliwości gry w orkiestrze wojskowej w Toruniu. Oferta była mu bliska, bo na Śląsku, z którego pochodzi, tradycja orkiestr dętych jest bardzo bogata, zwłaszcza tych górniczych.

Więcej informacji z Torunia i okolic przeczytasz >>>TUTAJ<<<< - Przyjechałem do Torunia na egzamin wstępny. By grać w orkiestrze, musiałem egzamin i skończyć kurs muzyka orkiestr wojskowych w Podoficerskiej Szkole Wojsk Lądowych w Poznaniu. Przed nim był egzamin - z gry na instrumencie i testy sprawnościowe. Kurs trwał siedem miesięcy. Kurs ukończyłem ze stopniem kaprala, najniższym, z jakim można służyć w orkiestrze wojskowej. W Toruniu służę od ośmiu lat. Od tego czasu wziąłem udział w setkach wydarzeń i koncertów w Polsce i zagranicą - podkreśla sierżant Konopka. Jak wygląda na co dzień praca żołnierza muzyka? Są dni, gdy odbywa się kilka prób, indywidualne czy sekcyjne. Innego dnia orkiestra wyjeżdża wczesnym rankiem na wydarzenie czy koncert poza Toruniem i podróżuje autobusem setki kilometrów. Poza tym muzycy z orkiestry wypełnić muszą wszystkie obowiązki wojskowe. To choćby ćwiczenia na poligonie, w tym strzeleckie.

Praca w orkiestrze wojskowej: duma ze służby

- Szczerze mówiąc to chyba nie ma lepszej pracy dla muzyka niż ta w orkiestrze wojskowej. Ma ona wiele walorów. To przede wszystkim to stała praca, z satysfakcjonującymi zarobkami. Wychowałem się w rodzinie o silnej tradycji patriotycznej, w szacunku dla mundury. Tym bardziej jest dumny z tego, że mogę służyć w wojsku i grać w orkiestrze wojskowej. Wiąże się też ta praca z wyrzeczeniami. To praca w weekendy i święta - mówi Mikołaj Konopka.

Ukończona szkoła muzyczna drugiego stopnia oraz wspomniany kurs podoficerski w Poznaniu to minimum, by grać w orkiestrze wojskowej. Inna droga do niej to służba w Legii Akademickiej podczas studiów.

W orkiestrze wojskowej trąbka jest najbardziej eksploatowanym instrumentem, obok tych perkusyjnych, na przykład werbla. Wszystkie sygnały w Wojsku Polskim wykonuje się na trąbce. To choćby Hasło Wojska Polskiego czy sygnał "Słuchajcie wszyscy", sygnały grane na pogrzebach czy apeli pamięci. Repertuar orkiestry wojskowej jest oczywiście znacznie szerszy. To nie tylko utwory patriotyczne i marszowe grane podczas oficjalnych uroczystości. Podczas koncertów orkiestra gra dzieła muzyki klasycznej czy przeboje filmowe i z muzyki rozrywkowej. Gra podczas marszu jest największym wyzwaniem dla żołnierzy muzyków. - Granie w marszu na instrumencie dętym to nie lada wyzwanie. Po pierwsze trzeba równo maszerować razem z całą orkiestrą i innymi pododdziałami. Po drugie, marszowe kroki powodują, że ustnik odskakuje od ust, a trzeba go przy nich utrzymać. To przecież niezbędny warunek, by grać na blaszanym instrumencie dętym. Dodatkowym utrudnieniem podczas marszu i gry jest nawierzchnia, na której się to odbywa. Niełatwo jest zwłaszcza na kostce brukowej, której sporo jest na toruńskiej starówce. W tym wszystkim bardzo ważna jest kondycja oddechowa. Niektórzy męczą się samym marszem, a grając na instrumentach dętych trzeba jeszcze kontrolować oddech, bez którego nie powstanie żaden dźwięk. Oczywiście należy jeszcze grać odpowiednie nuty, które często wykonujemy z pamięci. Przy tych wszystkich koniecznych do skoordynowania elementach nuty to jednak najmniejszy problem - wyjaśnia sierżant Konopka.

Majówka z Orkiestrą Wojskową w Toruniu: podczas uroczystości i koncertu

Po pracy relaksuje się on między innymi słuchając muzyki. Ostatnio stawia przede wszystkim na jazz. A jak Ślązakowi żyje się w Toruniu?

- To piękne miasto, fajnie się tu żyje, chociaż trochę doskwiera odległość od rodzinnego domu w Bytomiu. Na szczęście dzięki autostradzie można ją dość szybko i sprawnie pokonać - dodaje Mikołaj Konopka. Polecamy: Dzieje się w Toruniu. Najlepsze zdjęcia fotoreporterów >>> TUTAJ <<< Przypomnijmy, że Orkiestry Wojskowej będzie można posłuchać podczas majówki. 2 maja, w ramach obchodów Święta Flagi, o godzinie 14 rozpocznie się uroczystość wojskowa z jej udziałem na Skwerze Imienia Szkoły Oficerskiej Marynarki Wojennej przy Bramie Klasztornej. Po niej nastąpi przejście przy dziękach "Poloneza" na Rynek Staromiejski, gdzie odbędzie się patriotyczny piknik. O godzinie 19 orkiestra zagra koncert na Rynku Staromiejskim z udziałem solistów: Kai Mianowanej i Kuby Jurzyka. W Święto Konstytucji 3 Maja toruńska Orkiestra Wojskowa zapewni oprawę mszy świętej, która o godzinie 12 zostanie odprawiona na Rynku Staromiejskiej. Po niej w tym miejscu odbędzie się uroczystość wojskowa. Zakończy ją wiązanka pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!