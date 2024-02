Trendy w stylizacjach paznokci na sezon zimowy 2023/2024: Odkryj, co króluje wśród topowych stylizacji!

I choć do kalendarzowej zimy zostało jeszcze trochę czasu, już teraz moda została przejęta przez zimowe stylizacje. Królują nie tylko świąteczne inspiracje, lecz także sylwestrowy blask. Co oprócz reniferów, czerwieni i brokatu? Dobrze znana klasyka, kreatywność i wyraziste barwy. Przedstawiamy TOP 10 zimowych stylizacji paznokci.

Różnorodne kształty

W tę zimę niezależnie od tego, na jaki kształt się postawi, będzie modnie i pięknie. Długie migdałki, średniej długości kwadraty, a może skrócone do minimum? Wybór kształtu zawsze leży w kwestii miłośniczki pięknie wykonanych paznokci. Przede wszystkim nie powinny one przeszkadzać w codziennym funkcjonowaniu, dlatego warto zadbać o to, by były one odpowiednio wypiłowane. Różnorodność kształtów staje się polem do popisu dla stylistek paznokci. Wówczas mogą zaproponować różne style zdobień, dobierając je tak, by spełniały oczekiwanie kobiety czy wpisały się we współczesne trendy. Chłodne odcienie

Tegoroczna zima pozwala na odpuszczenie ciepłych i jaskrawych kolorów. W tym sezonie dominować będą barwy takie jak granat, biel, srebro, szarość, brudny błękit i róż, głębokie bordo. Idealnie wpasowują się w zimowe barwy, a ponadto stają się idealną bazą pod zdobienia. Niemniej stylizacja wykonana wyłącznie samym kolorem będzie tak samo atrakcyjna. Dobrze jest także połączyć kilka kolorów ze sobą, tworząc przy tym coś niecodziennego.

Nietypowe ombre

Wydawać by się mogło, że ombre już dawno wyszło z mody. Nic bardziej mylnego! Wśród zimowych stylizacji świetnie sprawdzają się połączenia dwóch kolorów, np. czerni z brudnym różem. Tego typu zdobienie jest proste do wykonania. Może stać się także idealną podstawą do zdobień, np. gwiazdek czy brokatowego topu. W tym sezonie dostrzec można także tzw. smokey moons, czyli ombre, które wygląda jakby było zrobione od niechcenia.

Świąteczny babyboomer

Babyboomer może kojarzyć się głównie z weselnymi stylizacjami. Świetnie jednak wygląda także wśród świątecznych stylizacji. Niekoniecznie musi być biały – niebieskie, różowe, a nawet i granatowe wykończenie paznokcia wygląda nietypowo i ciekawie. A gdy doda się do tego gwiazdki, renifery czy śnieżynki, uzyskuje się przepiękną zimową ozdobę i dopełnienie looku.

Brokatowy blichtr

Sylwester bezsprzecznie kojarzy się z brokatem. I tak też jest w tym zimowym sezonie. Brokatowe, błyszczące stylizacje paznokci zdominują szczególnie czas poświąteczny. Chłodne kolory w połączeniu z blichtrem prezentują się zjawiskowo. Pasują zarówno na sylwestrowy wieczór, jak i na cały karnawał. Wyrazista kratka

To zdecydowanie coś nowego wśród stylizacji paznokci. Krata kojarzy się z klasyką, ale równie dobrze wygląda z wełnianymi swetrami, marynarkami i biżuterią. Niezależnie od tego, na jakie kolory się postawi (od pstrokatych po chłodne) uzyska się nietypową i bardzo świeżą stylizację, która przyciągnie wzrok i sprawi, że dłonie nabiorą uroku.

Paznokcie 3D

Nietypowe, oryginalne i przyciągające uwagę – właśnie tak można określić wszelkie stylizacje 3D. Wykonywane przez stylistki coraz częściej łamią stereotypy. I choć mogą wydawać się niewygodne, wcale tak nie jest. Dobrze przytwierdzone perły czy diamenciki budzą zachwyt i dopełniają szczególnie te klasyczne stylizacje.

Kokardki, gwiazdki, wstążeczki

Kojarzące się z urokiem kokardki, gwiazdki i wstążki to hit tego sezonu. Przepięknie wyglądają zarówno na długich, jak i krótkich paznokciach. Dzięki wykorzystaniu świątecznych barw (np. czerwieni, bieli czy zieleni) tworzy się nietypowa i przesłodka stylizacja. Pasuje ona i do tych starszych, i do młodszych miłośniczek dobrego stylu. Kamienie szlachetne

Już od dłuższego czasu można zaobserwować szał na kamienie szlachetne. Tym razem przenosi się on na paznokcie. Z daleka wyglądają jak brokatowe, lecz po przyjrzeniu mienią się jak gwieździste niebo. Dzięki wykorzystaniu kilku barw tworzy się niecodzienna stylizacja, pasująca na każdą pogodę i każdą okazję. Klasyka zawsze w modzie

Trudno jest uwolnić się od klasyki. Czerwone, mleczne, bordowe czy butelkowozielone paznokcie zawsze się obronią. Doceniają je najsłynniejsi projektanci, co można dostrzec na tegorocznych zimowych wybiegach. Stylistki paznokci równie chętnie stawiają na to, co już znane. I choć niektórym może wydawać się nudne – zapewniamy, że absolutnie tak nie jest.

