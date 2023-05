Triathlonista pochodzący z Torunia chce ustanowić niesamowity rekord. Do pokonania dziesiątki tysięcy kilometrów

- Dystanse są bardzo duże i szczerze mówiąc są przerażające nawet dla mnie - przyznaje wprost. - O to w tym wszystkim jednak chodzi: wyzwanie jest interesujące wtedy, gdy nie jest łatwe. Ma być więc bardzo trudno, ale zarazem ma to być mimo wszystko realne do wykonania. Musiałem jednak sporo zmienić, jeśli chodzi o swoje przygotowania. Do ubiegłego roku trenowałem tak, jak sportowiec. Byłem coraz szybszy, miałem coraz lepsze czasy, poprawiałem swoją siłę. Obecne wyzwanie nie jest jednak wyzwaniem sportowym w takim rozumieniu, jakie nasuwa się na myśli w pierwszej kolejności. Zwykle chodzi przecież o to, żeby walczyć coraz szybciej, ale akurat w przypadku tego wyzwania szybkość byłaby moim wrogiem. Będę się mierzył z dystansem, nie z czasem, więc jeśli podejdę do tego dystansu ze zbyt dużą prędkością, to moje szanse powodzenia będą mniejsze. Przez ostatni rok przygotowywałem więc mój organizm nie na bycie coraz szybszym, a na znoszenie coraz dłuższych codziennych aktywności. Najważniejsze jest, żeby stawy wytrzymały taką liczbę powtórzeń. Można sobie wyobrazić, ile razy przez 8 godzin moje ramię wykonana w wodzie ten sam ruch , a to przecież nie będzie tylko jeden dzień. Druga sprawa to ilość kalorii, które organizm musi być w stanie przetrawić. Niewytrenowany organizm nie jest w stanie przyjąć 7-8 tysięcy kalorii dziennie i zamienić ich w energię. Wydłużałem więc spokojny trening i przygotowywałem organizm do tego, żeby 8 godzin aktywności było dla niego rzeczą naturalną.