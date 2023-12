Troje torunian wiceministrami w rządzie premiera Donalda Tuska?

Torunianie w rządzie Donalda Tuska: Arkadiusz Myrcha

W przypadku tego drugiego to mała niespodzianka, bo dopiero co został szefem sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Teraz okazuje się, że jest przymierzany do Ministerstwa Sprawiedliwości, co potwierdził sam zainteresowany, do którego udało nam się dodzwonić krótko przed rozpoczęciem wtorkowego posiedzenia Sejmu.

- To, czy zostanę wiceministrem, okaże się jutro - usłyszeliśmy w odpowiedzi na pytanie. - Jest duże prawdopodobieństwo, że tak będzie.

Przypomnijmy, że ministrem sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska ma być były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.