Twoje dziecko ma ból gardła i mocny kaszel? Możesz mu pomóc już w domu. Sprawdź te 5 domowych sposobów!

Dlaczego dzieci tak często chorują?

Naturalne metody są idealne na początek infekcji

Pamiętajmy o wizycie u lekarza!

1. Napój z imbiru idealny na wzmocnienie

2. Siemię lniane jako kisiel

Produkt ten jest bogaty w witaminę C, E i K, a także w witaminy z grupy B. Przygotowanie kisielu usprawni metabolizm i wspomoże wzrastanie dobrych bakterii jelit. Złagodzi również pieczenie w gardle oraz wspomoże odkrztuszanie. Jak przygotować kisiel? Do 0,5 lira wody dodajemy 4 łyżeczki siemienia i gotujemy około 5 minut.

3. Znakomity syrop z buraka

Syrop z tego warzywa znakomicie przeczyszcza drogi oddechowe, a jego przygotowanie jest banalnie proste. Dużego buraka wystarczy obrać i pokroić, a następnie w słoiku dodać do niego 3 łyżki miodu. Po zakręceniu słoika odstawiamy go na kilka godzin, aż burak puści sok. Wtedy dziecku wystarczy podawać dwa razy dziennie jedną łyżeczkę. W ten sposób wspomożemy odporność i zadziałamy przeciwwirusowo.

4. Szałwia i rumianek jako syrop - znasz to?

5. Maliny w postaci domowego soku - koniecznie sięgnij po ten zdrowy przysmak!

Jest to jeden z najsłynniejszych soków stosowanych w domowych leczeniu chorób. I nic dziwnego. Jest to doskonałe źródło witaminy C oraz B. Dodatkowo maliny obniżają ciśnienie krwi, wspomagają regenerację błony śluzowej przełyku oraz pomagają w zwalczaniu gorączki. Sok z malin można przygotować poprzez dodanie do pół kilograma owoców pół litra wody i 2-3 łyżek miodu. Warto dodać również sok z połowy cytryny.