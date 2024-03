Tysiące osób wkrótce dostaną podwyżki, ale istnieje jeden haczyk!

Konieczna waloryzacja świadczenia ratowniczego

Zgodnie z przepisami ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, kwota świadczenia ratowniczego jest waloryzowana co roku na podstawie wskaźnika wynikającego z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To oznacza, że corocznie świadczenie podlega podwyżce zgodnie z ustalonym wskaźnikiem.

Czynne uczestnictwo i wiek emerytalny

Liczba beneficjentów podwyżek

W całym kraju 112 106 strażaków OSP zostanie objętych podwyżką dodatku do emerytury. Najwięcej osób uprawnionych do tego świadczenia znajduje się w województwach mazowieckim, wielkopolskim i lubelskim.

Decyzja o podwyżce specjalnego dodatku do emerytury dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych to ważny krok w uznaniu ich trudnej pracy i poświęcenia. Jednakże, zasady dotyczące kwalifikacji do tego świadczenia, takie jak czynne uczestnictwo i wiek emerytalny, pozostają niezmienne. Warto zauważyć, że waloryzacja kwoty świadczenia ratowniczego jest regularnym procesem, który zapewnia dostosowanie świadczenia do zmieniających się warunków życiowych.