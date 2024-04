Ukrywał się 18 lat! Szukano go 4 listami gończymi. Bydgoszczanin wpadł w ręce policji

W 2006 roku bydgoszczanin został skazany za oszustwa. Miał do odbycia karę 5 lat i 7 miesięcy pozbawienia wolności. Chcąc jednak uniknąć odpowiedzialności, postanowił zacząć się ukrywać. Sądy Rejonowe w Bydgoszczy oraz Chrzanowie wystawiły za nim łącznie trzy listy gończe. Co ważne, przeciwko mężczyźnie toczą się kolejne sprawy nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Gliwice-Zachód, która wystawiła za nim kolejną tego typu podstawę poszukiwawczą.

We wtorek, 16 kwietnia policjanci kryminalni z bydgoskiego Błonia ustalili, gdzie aktualnie przebywa 54-letni mężczyzna. Udali się do Więcborka, by złożyć mu wizytę. Podejrzany nie krył zaskoczenia. Niemniej został przewieziony do komisariatu na Błoniu, by jeszcze tego samego dnia trafił do aresztu śledczego w Bydgoszczy. Rozpoczął odbywanie zasądzonej przed 18 latami kary.