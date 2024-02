Ulica Łazienna straszy pustkami mieszkańców i turystów. Na Starówce pełno pustych lokali

Łazienna straszy pustkami

Łazienna 2 była niegdyś miejscem kultowym. Mieściła się tam Karczma pod Kotwicą, która tętniła życiem i przyciągała zarówno mieszkańców, jak i turystów. Mieszkańcy wspominają ją z nostalgią, zwłaszcza gdy patrzą na kamienicę, w której mieścił się lokal. Dziś kamienica straszy i zdecydowanie nie wygląda zachęcająco. Jak udało nam się dowiedzieć od Urzędu Miasta Torunia, jest to lokal prywatny, dlatego też w tej chwili nie ma możliwości, by odremontować ją ze środków pozyskanych z funduszów miejskich. Zresztą – ten problem nie dotyczy tylko tego adresu.

Puste lokale w każdym zakątku starówki

Wraz z końcem trwającego na toruńskich bulwarach remontu do Torunia powróci wiele turystów, którzy zmierzać będą nad Wisłę właśnie ulicą Łazienną. Bo tamtędy najszybciej dojdzie się do popularnego punktu widokowego. Czy tak powinno wyglądać serce Torunia? Czy to właśnie jest jego wizytówka – zaniedbane kamienice i puste lokale? Czytamy wśród komentarzy internautów pod wieloma postami na Facebooku dotyczącymi właśnie wyludniającej się starówki.

Spacerując pomiędzy uliczkami, ale także idąc samą Szeroką, niemal ciągle dostrzega się puste witryny i ogłoszenia z propozycją wynajmu. Zbliża się sezon turystyczny, który każdego roku przyciąga na Stare Miasto tłumy przechodniów i turystów, tak bardzo zresztą doceniających urok miasta. Szczególnie mieszkańcy chcieliby, by każda z kamienic była odnowiona i przeznaczona czy to do zamieszkania, czy do wspólnego spędzania czasu w restauracjach, barach lub pubach.