UMK jedyny z regionu w międzynarodowym rankingu. Są powody do zadowolenia

Times Higher Education World University Rankings by subject, znany także jako THE World University Ranking, to obok rankingu szanghajskiego oraz QS World University Rankings, jeden z czołowych międzynarodowych rankingów uczelni.

Debiut prawa

Oprócz ogólnego corocznego rankingu najlepszych uczelni na świecie, THE przygotowuje również bardziej szczegółowe zestawienia, w tym rankingi według poszczególnych dziedzin. To narzędzie pomaga wybrać uczelnię przyszłym studentom. Najnowsza edycja tego rankingu została opublikowana 26 października. UMK debiutuje w nim w dziedzinie prawa, gdzie osiągnął miejsce 301+ wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetem Śląskim.

Nauki o sporcie w czołówce

W najnowszej odsłonie zestawienia UMK zadebiutował w dziedzinie prawa, gdzie został odnotowany w przedziale 301+ ex aequo z Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetem Śląskim. W zestawieniu arts and humanities nasz Uniwersytet uplasował się w przedziale 501-600 w czterech blokach: archeologia; sztuka, sztuki performatywne i design; historia, filozofia i teologia oraz języki, literatura i lingwistyka. We wszystkich trzech kategoriach w dziedzinie business and economics UMK znajduje się w przedziale 601-800 na 909 notowanych w tym zestawieniu uczelni. W takim samym przedziale uniwersytet uplasował się w dziedzinie life sciences, a w podkategorii sport science Uniwersytet Mikołaja Kopernika okazał się najlepszy wśród wszystkich polskich uczelni. Równie dobrze wypadły nauki weterynaryjne, gdzie UMK znalazł się w gronie najlepszych razem z SGGW i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Na 997 szkół wyższych sklasyfikowanych w kategorii nauk społecznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika znalazł się w przedziale 801+, a w dziedzinie physical sciences 1001+ na 1370 uczelni ujętych w zestawieniu.