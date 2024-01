UMK włącza się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Turniej sportowy o Puchar Dziekana

W sobotę 27 stycznia piłkarze przed południem walczyli o Puchar Dziekana WNoPiB a potem emocji dostarczyli zawodnicy turnieju piłkarskiego o Puchar Anity Nowak. To nie koniec emocji. W niedzielę na parkiecie zmierzą się uczestnicy turnieju koszykarskiego 3x3. Wszystkie mecze rozgrywane są w IV Liceum Ogólnokształcącym.

Jak co roku zbiórkę WNoPiB wsparło także wiele osób, które przekazały przedmioty na licytację. Wśród nich są m.in. oryginalny kubek drużyny hokejowej NHL Toronto Maple Leafs, koszulka z finału UEFA Champions Lague z autografem Szymona Marciniaka oraz oryginalny złoty medal z tego wydarzenia. Nie zabrakło także lokalnych akcentów sportowych. Na aukcję wystawiono m.in. kij do hokeja na lodzie z autografami zawodników KH Energa Toruń i plastron z autografami żużlowców Apatora. Jak co roku swój krawat na licytację przekazał również prof. dr hab. Roman Bäcker z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie. Wszystkie aukcje można znaleźć na Allegro Charytatywni, a przedmioty można licytować do poniedziałku 29 stycznia do godz. 8:00. Cały czas można również wspierać WOŚP, wpłacając dowolną kwotę do wirtualnej skarbonki utworzonej przez WNoPiB.