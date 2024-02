Urodzeni 29 lutego - wybrańcy czy pechowcy? Ilu torunian urodziło się ostatnio tego dnia?

Jest okazja do hucznego świętowania

Za to co cztery lata jest okazja do hucznego świętowania. Tego urodzeni w innych terminach mogą "wybrańcom" zazdrościć. W końcu, na przykład w sporcie, co cztery lata odbywają się wyjątkowe wydarzenia, jak igrzyska olimpijskie czy mundial. Poza tym zawsze osoby urodzone 29 lutego mogą żartować, że starzeją się cztery razy wolniej.

Skąd wziął się rok przestępny?

Rok przestępny to rok kalendarzowy, którego długość (366 dni), w celu dopasowania roku kalendarzowego do roku zwrotnikowego, jest zwiększona w stosunku do lat nieprzestępnych (365 dni). Występuje wyłącznie w kalendarzach o rachubie opartej na obiegu Ziemi dookoła Słońca lub o rachubie kombinowanej. Lata przestępne zostały pierwszy raz wprowadzone już w 238 roku p.n.e., kiedy to w Egipcie zaczęto uwzględniać dodatkowy dzień co cztery lata. W roku 45 p.n.e. dekretem Juliusza Cezara wprowadzono taką samą rachubę w Rzymie (stąd określenie kalendarz juliański). Dodatkowy dzień zyskał najkrótszy miesiąc – luty – który w tym czasie był też ostatnim miesiącem roku. Błąd tej rachuby wynosi ok. 1 dobę na 128 lat, ponieważ rok zwrotnikowy jest nieco krótszy niż 365,25 dnia. Do dziś ten system jest stosowany w różnych kalendarzach kościołów prawosławnych (w niektórych w 1923 r. wprowadzono tzw. kalendarz nowojuliański). Również w astronomii używa się roku juliańskiego jako jednostki czasu.