Na Targowisku Manhattan kupców jest coraz mniej. Ci, którzy są, nie narzekają

Razem z kioskami na targowisku można wygospodarować 350-400 punktów handlowych. To dużo, ale o takim obłożeniu można mówić jedynie w chwilach szczytu - wspomnianym sezonie truskawkowym lub tuż przed świętami Wszystkich Świętych.

- Teraz, proszę zobaczyć, jest otwartych z dwie trzecie kiosków, a na ławach i placach z piętnaście osób jest. A przydałby się remont - przyznaje kierownik "Manhattanu". - Kioski są prywatne, więc nie możemy w nie ingerować. Na bieżąco staramy się naprawiać to, co tego wymaga. Przymierzamy się też do remontu toalet. Zwróciliśmy się z prośbą do prezydenta Michała Zaleskiego o pomoc, odpuścił nam cztery miesiące dzierżawy po 23 tysiące złotych. Resztę dołożymy i ten remont zrobimy, bo te toalety mają już po prawie 30 lat i są w takim stanie, że muszą być już wyremontowane. Przymierzamy się też w przyszłości do wymiany ogrodzenia, niektórzy kupcy apelują o wymianę kostki, kanalizy i deszczówki, ale z własnych funduszy nie damy rady już tego zrobić. Bez pomocy z zewnątrz tego nie udźwigniemy. Ale, żeby nie było, że tylko narzekam, to powiem, że - mimo wszystko - jestem dobrej myśli. Będziemy starali się o pieniądze z zewnątrz. Mieszkańcy osiedla chcą tego targowiska. Handlowcy też, bo przecież z tego żyją i utrzymują swoje rodziny. A dodatkowym naszym atutem są bezpłatne miejsca parkingowe, których akurat wokół nas nie brakuje.