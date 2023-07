"Uśmiechnięty dzień". Radosna zabawa i wręczenie konkursowych nagród w Toruniu

"Uśmiechnięty dzień" po raz pierwszy zorganizowaliśmy blisko dekadę temu. Co roku impreza odbywa się zarówno w wersji zimowej, przed Bożym Narodzeniem, jak i letniej, w trakcie wakacji. W 2023 roku przyszła pora na radosną wakacyjną zabawę w Toruniu, gdzie w piątek nasza akcja miała miejsce w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy i w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży.

I choć pogoda była dość kapryśna (początkowo padało i dopiero w późniejszych godzinach słońce wyszło zza chmur), dzień okazał się rzeczywiście uśmiechnięty, bo uśmiech gościł na twarzach dzieci. Czegoż to nie było w programie! Podopieczni domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych mieli okazję uczyć się poprzez zabawę we wspomnianym Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, zjeść pyszny obiad, a także wziąć udział w szeregu gier i zabaw prowadzonych przez animatorkę. Szczególną popularnością cieszyła się kolorowa chusta dużych rozmiarów, która okazała się znakomitą karuzelą, na której kręcili się zarówno mały Tomek, zgłaszający się po cichu, ale na tyle konsekwentnie, że został wybrany przez animatorkę, jak i nastolatkowie.

Dodatkową atrakcją był w tym roku konkurs plastyczny, oczywiście z nagrodami.

Konkursowa komisja, wybierając zwycięskie prace brała pod uwagę kreatywność ich autorów, oryginalność, a także estetykę. W pierwszej trójce znalazły się Rodzinny Dom Dziecka w Barcinie, Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Jaksicach oraz Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu.

Zwycięską pracę przygotowali Dominik, Julek, Kacper, Nadia, dwóch Oskarów, Sylwia i Zuzia pod okiem Ewy Ciszak-Krych i Janusza Krycha.

- Narysowaliśmy całą rodzinę - powiedział Julek.

- Mamy nagrody, jest ładna torba, jest pluszak, jest dużo innych rzeczy - mówili zgodnie Oskar i Zuzia.

- Dzisiaj najbardziej podobało się... wszystko! - dodał drugi Oskar.

- A rysowaliśmy wszyscy razem - powiedzieli wspólnie o swojej pracy.

- Od 2017 roku jesteśmy rodzinnym domem dziecka, a już wcześniej byliśmy rodziną zastępczą dla dwójki braci. Sześć lat temu dotarła do nas pozostała piątka i tak już zostało. Jesteśmy więc mamą i tatą dla całej siódemki, a jest jeszcze dwójka naszych biologicznych dzieci, już dorosłych. Maluchy będą z nami aż do usamodzielnienia się. Na pracy konkursowej jesteśmy my wszyscy, a także otaczające nas postaci cudownych aniołów, dzięki którym na naszych twarzach gości uśmiech. "Uśmiechnięty dzień" to jeden z piękniejszych dni w życiu dzieci, bo one naprawdę mogą się w takiej chwili uśmiechać. Wszyscy są szczęśliwi, więc jesteśmy wdzięczni i za wszystko dziękujemy. O konkursie dowiedzieliśmy się od mojej mamy, dla dzieci będącej babcią Czesią, która również jest na pracy konkursowej. Waszą gazetę, razem ze swoim mężem Stasiem, czyta od kiedy pamiętam. To właśnie ona przeczytała o konkursie i powiedziała nam, że mamy wziąć w nim udział - powiedziała Ewa Ciszak-Krych.