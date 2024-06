UWAGA! Dodatek do emerytury - ponad 4000 złotych. Ci seniorzy już z niego skorzystali. Sprawdź czy ty też może go otrzymać

Ten dodatek do emerytury od 1 lipca 2023 roku pobiera ponad 30 tysięcy uprawnionych osób. W wyniku waloryzacji z 1 marca 2024, jego wysokość to w skali miesiąca 336 zł. Oznacza to, iż w skali 24 miesięcy można na nim zyskać trochę ponad 4 tys. zł. Komu się należy? Zobacz na następnych slajdach >>>

Szymon Starnawski