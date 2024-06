Uwaga, kierowcy i pasażerowie! Od środy 12 czerwca inaczej pojedziemy Szosą Okrężną w Toruniu

Przebudowa Szosy Okrężnej w Toruniu: na jakim etapie jest inwestycja?

> - Wykonawca prac przełoży ruch na nową jezdnię Szosy Okrężnej. Zmiana będzie obowiązywała na odcinku od skrzyżowania Szosy Okrężnej z ulicą Gagarina do skrzyżowania Szosy Okrężnej z ulicą Łukasiewicza. Ruch, jak od początku przebudowy, będzie odbywał się jednym pasem, w jednym kierunku, czyli w stronę Szosy Bydgoskiej - wyjaśnia Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

Co już na przebudowywanym odcinku Szosy Okrężnej zostało już zrobione, a co jest jeszcze do zrobienia?