Kiedy w Toruniu przestanie straszyć ruina po "Grunwaldzie"? Co z budową Teatru Muzycznego?

Nowa siedziba Teatru Muzycznego w Toruniu: będzie większa niż planowano

- Z Polskim Holdingiem Hotelowym porozumieliśmy się w sprawie przejęcia przez nas części należącej do niego sąsiedniej nieruchomości, niezbędnej do realizacji inwestycji. Teraz kwestia jest podziału jest załatwiana w Urzędzie Miasta. Liczę, że za nowej władzy w mieście formalności będą załatwiane sprawniej, nie tak opieszale jak za poprzedniej - mówi Anna Wołek, dyrektor Teatru Muzycznego w Toruniu.

W nowym projekcie budynku musi być uwzględniony wspomniany mur. Będzie on wyeksponowany w foyer teatru. Wpłynie to na rozmiar obiektu. Większy budynek nie zmieści się na nieruchomości należącej do samorządu województwa. Potrzebny jest fragment sąsiedniej, należącej do PHH.