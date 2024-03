W 2024 roku liczne osoby w Polsce mogą być obdarzone dodatkowymi funduszami pieniężnymi

Automatyczne przystąpienie do PPK - kto otrzyma przelew na konto?

Osoby poniżej 55. roku życia automatycznie trafiają do PPK, gdyż pracodawcy dokonują ich zapisu do programu oszczędnościowego. Ten obowiązek dotyczy wszystkich, którzy są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, a ich wiek mieści się w przedziale od 18 do 55 lat.

Dodatkowe wypłaty do marca 2024 roku

Do końca marca 2024 roku ponad 3,3 miliona Polaków otrzyma dodatkowe wypłaty w ramach PPK. Warunkiem jest zgromadzenie na koncie kwoty wynoszącej minimum 180 lub 730 złotych. Dopłata roczna z programu trafi do każdego, kto spełnił ten prosty warunek w 2023 roku.

Wysokość dopłaty rocznej i zasady obliczeń

Przysługująca dopłata roczna wynosi 240 złotych i trafia na konto do marca 2024 roku. Aby otrzymać tę korzyść, uczestnik PPK musi na swoim koncie zgromadzić co najmniej 3,5 procent 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Suma ta zależy od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2023 roku wynosiło 3490 zł do czerwca i wzrosło do 3600 zł w drugiej połowie roku.