W Hard Rock Pubie Pamela odbył się jeden z najciekawszych koncertów bluesowych tego roku w Toruniu

- Odnoszę wrażenie, że każdy zespół występujący na naszej scenie podnosi poprzeczkę wyżej. Nie zdawałem sobie sprawy, że po 25. latach koncertowania, jest to jeszcze możliwe. Duża zasługa w tym naszej publiczności, która wypełnia przestrzeń Hard Rock Pubu Pamela doskonałą, pozytywną energią. Interakcja artystów z fanami to zapewne nasz duży atut. Niezależnie od tego, jakie dźwięki prezentujemy danego wieczoru, jest to zawsze odkrywanie nowych muzycznych rejonów. Mitch Laddie oprócz nieprzeciętnych umiejętności, zaprezentował też duże obycie sceniczne. Dzięki temu jego muzyka błyskawicznie "rozlała" się po klubie. Spora w tym zasługa Krzysztofa Pomierskiego, na co dzień muzyka i właściciela gdyńskiego Blues Clubu, który tego wieczoru podjął się roli inżyniera dźwięku. Dziękując Krzysztofowi za wsparcie koncertu, jednocześnie życzę mu dalszych sukcesów z okazji 22. urodzin Blues Clubu.