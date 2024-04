Grupa Tristan na scenie toruńskiej Pameli. To był wieczór niezapomnianych rytmów bluesa i jazzu

Muzycznie poniedziałki w Hard Rock Pubie Pamela są mocno zróżnicowane. Po doskonałym jazzie przyszedł czas na bluesa. Już 15.04.2024 na scenie przy ulicy Legionów 36 wystąpi cenione brytyjskie trio, Mitch Laddie Band.

- Z wielką przyjemnością zawsze wracamy do jednego z naszych ulubionych miast w Polsce. Toruń to prawdziwy ukryty skarb ! Poniedziałkowe wieczory w Hard Rock Pubie Pamela to świetna zabawa w miłej, relaksującej atmosferze i dobrym towarzystwie. W przyszłym roku planujemy wydanie naszego kolejnego albumu. Wrócimy do Was z tą płytą.