W niedzielę w podróż wyrusza pociąg specjalny "Dolina Drwęcy". Jego pasażerowie wesprą WOŚP

Z Torunia m.in. poprzez Jabłonowo Pomorskie, Brodnicę, Rypin i Sierpc przejedzie w najbliższą niedzielę, 28 stycznia pociąg historyczny "Dolina Drwęcy". Wybierając się w podróż tym składem można nie tylko przeżyć przygodę, ale także wesprzeć WOŚP.

Krwiobus przed urzędem marszałkowskim

O godz. 11 w niedzielę ze stacji Toruń Główny wyruszy w kilkugodzinną drogę historyczny pociąg "Dolina Drwęcy". Będzie to skład z lat 70-tych ubiegłego wieku. Przez Toruń Miasto i Toruń Wschodni pojedzie do Kowalewa Pomorskiego, Wąbrzeźna, Jabłonowa, Brodnicy, Rypina, Sierpca, Skępego, Lipna, Czernikowa i Lubicza, by skończyć trasę na Dworcu Wschodnim w Toruniu. Specjalny skład dotrze tam o godz. 18.

Dla miłośników kolei

Koszt przejazdu na całej trasie w klasie drugiej to 120 zł (normalny) i 60 zł (ulgowy). Ci, którzy zdecydują się na jazdę w pierwszej klasie zapłacą więcej, ale czeka ich poczęstunek oraz możliwość korzystania z wagonu restauracyjnego. Tu koszty wynoszą odpowiednio 220 zł i 110 zł. Co ważne, pasażerowie mogą się dosiadać na poszczególnych stacjach, na których zatrzymywać się będzie skład. Wówczas ceny zależą od odległości pozostałej do pokonania.

Przejazd pociągu wokół Doliny Drwęcy jest promocją transportu kolejowego, promocją historii regionu (skład dwukrotnie przekroczy granice dawnych zaborów). Na stacjach, na których będą dłuższe postoje, w pociągu pojawią się wolontariusze WOŚP ze swoimi puszkami kwestując na rzecz 32. Finału WOŚP.

Zabytkowe wagony i lokomotywa

Pociąg zestawiony będzie z zabytkowych wagonów oraz lokomotywy. Skład to trzy wagony z miejscami do siedzenia oraz wagon restauracyjny, w którym będzie muzyka dla umilenia przejazdu. Co ważne, cały dochód pozostały po opłaceniu kosztów uruchomienia pociągu zostanie przekazany na 32 Finał WOŚP.

Szczegółowe informacje na temat pociągu "Dolina Drwęcy" znaleźć można w interencie:

https://kpsrtp.pl/2023/12/15/pociag-drweca.

Niezwykłą wycieczkę po regionie organizuje Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Transportu Publicznego wspólnie z przewoźnikiem CargoMaster z Torunia, Firmą Migro Sp. z o.o z Torunia oraz Firmą Morvi Sp. z o.o.

Tu warto dodać, że Kolejowa Izba Tradycji zaprasza wolontariuszy WOŚP na gorącą herbatę i kawę. Izba znajduje się na toruńskim Dworcu Głównym w budynku dawnej poczty, wejście od peronu 2. W finałową niedzielę izba będzie czynna od godz. 10 do 17.

