32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2024 w Toruniu. Znamy program i listę atrakcji!

Program WOŚP 2024 w Toruniu

Już wiadomo, jak niedziela, 28 stycznia wyglądać będzie w Toruniu. To bardzo ważny dzień - dzień 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jej serce - jak zwykle - bić będzie na toruńskiej starówce. Miasteczko WOŚP wystartuje o godz. 11 na Rynku Staromiejskim. Kwadrans wcześniej ruszą koncerty na scenie głównej. Do godz. 14.30 pojawią się na niej m.in. przedszkolaki, wychowankowie toruńskich placówek kultury i seniorzy. Na godz. 14 przewidziano ściskawę, a na godz. 15 - Paradę Kopernikańskiego Statku, która wyruszy spod Baja Pomorskiego. Od godz. 15 do wieczora na scenie zobaczymy m.in. Sarę Pach, Michała Dawidko, Kobranockę i Tabu.