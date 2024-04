W piątek mecz Apator Toruń - Unia Leszno. Goście poważnie osłabieni, "Anioły" żądne rewanżu

Unia Leszno pojawi się na Motoarenie bez Janusza Kołodzieja. Lider "byków" ucierpiał w kolizji jeszcze przed startem sezonu, mocno pobijany wystartował w meczu inauguracyjnym i poprowadził Unię do raczej niespodziewanego triumfu z Włókniarzem. - Decyzję o absencji kapitana leszczyńskich Byków podjął sztab szkoleniowy razem z zawodnikiem. Zdecydowano, że korzystniejsze dla Janusza będzie poświęcenie najbliższych dni na kontynuowanie rehabilitacji " - poinformował leszczyński klub.

W piątek mecz Apator Toruń - Unia Leszno. "Anioły" pojadą po pierwsze zwycięstwo w sezonie

To będzie z pewnością szczególny mecz dla Piotra Barona, który z Unią Leszno zdobył cztery tytuły mistrza Polski, teraz jego miejsce zajął debiutant w tej roli, Rafał Okoniewski. Jednym z liderów "Byków" jest teraz Andriej Lebiediew. Jak przyznała nam w niedawnym wywiadzie prezes Ilona Termińska, Apator także był mocno zainteresowanym byłym żużlowcem krośnieńskich Wilków. Łotysz zresztą dał się już w tym sezonie we znaki Apatorowi, pokonał naszą parę w finał MMPK w Poznaniu, co kosztowało Apator szanse na złoty medal.