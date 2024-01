W Toruniu powstała nowa kawiarnia! To miejsce, które łączy pokolenia

Kawiarenka otwarta na seniorów

Takiego miejsca w Toruniu jeszcze nie było! W niedzielę otworzyła się Międzypokoleniowa Kawiarenka Usług Społecznych, czyli miejsce, które ma pomagać seniorom zwalczyć samotność i sprawić, że zawsze będą mieli gdzie wypić pyszną kawę. Ale nie jest to jedyny cel kawiarenki! Jak przyznają sami twórcy tego miejsca, seniorzy nie zawsze potrafią poradzić sobie z tym, jak działa dzisiejszy świat. Trudność sprawia im np. opłacenie rachunku przez internet. Brak odpowiednich umiejętności cyfrowych nierzadko wyklucza ich także z tematów rozmów. Za tym natomiast kryje się wstyd. Niekiedy też nie mają kogo prosić o pomoc i zostają z tym całkowicie sami. Kawiarnia ma to zmienić. To w tym miejscu seniorzy zyskają pomoc w tego typu sprawach. Obsługa wspomoże, wytłumaczy, wesprze słowem.

W Toruniu powstała Międzypokoleniowa Kawiarenka Usług Społecznych, która ma m.in. łączyć pokolenia. Piotr Lampkowski

Ale czy tylko seniorzy mogą tam wpaść? Absolutnie nie! Jak sama nazwa wskazuje, jest to miejsce międzypokoleniowe, czyli dla osób w każdym wieku. Ma być to przestrzeń do wspólnych rozmów, wymiany poglądów i przede wszystkim wsparcia całej lokalnej społeczności. A ponadto jednym z celów jest zachęcenie do wyjścia z domów dla osób starszych oraz możliwość zyskania nowych znajomości, zarówno z rówieśnikami, jak i tymi z innego pokolenia.