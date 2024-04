Przejścia dla pieszych w Toruniu. Które wymagają zmiany? Gdzie ich brakuje? Czekamy na propozycje!

Problematyczna Szosa Chełmińska

Od 2017 roku w Toruniu obowiązuje Program Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych i Rowerzystów. W jego ramach podejmowane są działania, które obejmują modernizację lub doposażenie przejść dla pieszych w miejscach, gdzie występuje duże natężenie ruchu. Montowane są m.in. kocie oczka, aktywne znaki drogowe czy sygnalizacja świetlnaj. Niemniej mieszkańcy Torunia wciąż mają zastrzeżenia co do bezpieczeństwa przejść dla pieszych, ich rozmieszczenia czy funkcjonowania sygnalizacji świetlne

Najczęściej wskazywanym jako problematycznym przejściem dla pieszych było to przy Szosie Chełmińskiej przy skrzyżowaniu z ul. Odrodzenia, niedaleko Cinema City. Co przemawia za tym, że piesi nie są zadowoleni? Długi czas oczekiwania na zielone światło budzi frustrację, zwłaszcza że podczas niego zdarza się tak, że nic nie jedzie. Jednakże mieszkańcy są w stanie to zrozumieć, bowiem jest to jedno z głównych skrzyżowań w Toruniu. Niepokoi ich jednak inny fakt.