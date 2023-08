W Toruniu trwają przygotowania do Bella Skyway Festival 2023! Zobaczcie sami!

Bella Skyway Fesitval - najważniejsze informacje

Przygotowania do Bella Skyway Festiwal - atrakcje

W galerii przygotowaliśmy dla Was zdjęcia z wybranych kilku atrakcji, które można będzie obejrzeć już od wtorku. Wśród nich można znaleźć m.in. piękne, wielobarwne kwiaty. Także finezyjne ptaki origami zawieszone między drzewami. Przygotowywany jest również Urząd Marszałkowski. To oczywiście stanowi dopiero przedsmak tego, co będziemy mieli okazję zobaczyć już od wtorku 15. września. Już teraz wiadomo jednak, że wydarzenie jest warte uwagi.