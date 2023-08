Bella Skyway Festival 2023 w Toruniu. To musisz wiedzieć! Jakie atrakcje, gdzie zaparkować, ile kosztują bilety i gdzie je zakupić?

14. edycja Bella Skyway Festival startuje już we wtorek 15 sierpnia i potrwa do soboty. W tym roku festiwal wraca do pierwotnej, darmowej wersji. Tylko za jedną atrakcję trzeba będzie zapłacić. Z tego powodu zebraliśmy wszelkie najważniejsze informacje o festiwalu. Jakie atrakcje czekają na gości i ile kosztuje bilet na jedną z nich? Gdzie zaparkować auto i jak w te dni działa komunikacja miejska?

Jak długo trwa Bella Skyway Festival w 2023 roku?

Kolejna edycja popularnego festiwalu świateł rusza już we wtorek, 15 sierpnia. Do soboty 19 sierpnia torunianie i turyści będą mogli oglądać wiele ciekawych instalacji, które w tym roku wracają do pierwotnej formy, czyli będą ogólnodostępne. Tylko jedna strefa na Placu Rapackiego będzie płatna. Start imprezy już o 20.30. Atrakcje będzie można podziwiać do północy. Przygotowania trwają. Gdzie znajdują się atrakcje?

Wszelkie atrakcje czekają na uczestników festiwalu na toruńskim zespole staromiejskim. Po trzech latach przez pięć wieczorów torunianie i turyści będą mogli oglądać niesamowity blask świateł, spacerując przy tym wśród zabytków. Wszelkie instalacje zostaną poprowadzone wśród najbardziej znanych ulic i wszelkich zakamarków Starówki. Tegorocznym motywem przewodnim stało się hasło „Marzyciele z zielonej planety”. Przypadająca w tym roku 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika zainspirowała twórców do stworzenia iluminacji związanych nie tylko z kosmosem, ale i z wyobraźnią, o której istnieniu większość z nas niekiedy zapomina.

Popularność festiwalu w minionych latach

Zeszłoroczna edycja festiwalu cieszyła się zainteresowaniem znacznie mniejszym w porównaniu do ubiegłych lat. Odwiedziło ją blisko 40 tys. osób. W pandemicznym roku, kiedy festiwal miał formę samochodową, a instalacje i mappingi można było podziwiać wyłącznie zza szyb, na teren lotniska wjechało prawie 5 tys. samochodów. W latach przed pandemią frekwencja wynosiła nawet do 400 tys. osób. Jak będzie w tym roku? Na tę odpowiedź trzeba jeszcze poczekać, lecz dzięki powrotowi do darmowej formy, organizatorzy spodziewają się sporego zainteresowania. Parkingi na Bella Skyway – gdzie zostawić auto?

W związku z dużym zainteresowaniem przyjezdnych organizatorzy podpowiadają, gdzie warto zaparkować w tym czasie. Do dyspozycji kierowców wyznaczono parking buforowy przy Placu Cyrkowym Przy Skarpie – parking jest niestrzeżony, czynny od godz. 18.00 do godz. 00:30. Paragon za miejsce parkingowe uprawnia do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej (linia tramwajowa nr 1 i 5) do 5 osób od godz. 18.00 do 01.00.

Zaparkować można także na:

parkingu koło Auli UMK,

parkingu obok Centrum BUMAR,

parkingu obok Motoareny,

parkingu przy ul. Szosa Chełmińska 25 i 29. Dodatkowa komunikacja miejska

Aby usprawnić komunikację w tym czasie zaplanowane dodatkowe kursy tramwajów i autobusów. Szczegółowy rozkład znajduje się na stronie mzk-torun.pl.

Tramwaje:

Linia nr 1:

Odjazd z pętli Olimpijska: 19.55, 20.08, 20.19 20.35, 21.20, 21.45, 22.00, 22.05 22.35, 22.55, 23.15, 23.26, 23.30, 23.48, 0.00,

Odjazd z pętli Uniwersytet: 19.47, 20.16, 20.26, 21.00, 21.13, 21.30, 21.41, 22.04, 22.16, 22.41, 22.56, 23.11, 23.21, 23.36, 23.45, 23.55. Linia nr 4:

Odjazd z pętli Uniwerystet: 22.37, 23.07, 23.37, 0.07 – kursy skrócone do pętli Wschodnia,

Odjazd z pętli Wschodnia: 23.04, 23.34, 0.04. Linia nr 5:

Odjazd z pętli Motoarena: 21.10, 23.45, 0.06,

Odjazd z pętli Olipmpijska: 20.13, 20.15, 23.26.

Autobusy:

Dojazd:

linia nr 10 z pętli Rybińskiego: 20.18 – tylko do Odrodzenia,

linia nr 20 z pętli Poznańska: 20.15,

linia nr 27 z pętli Wrzosy I: 20.00, 20.20 – tylko do Odrodzenia,

linia nr 30 z pętli Nad Strugą: 20.00, 20.20. Powrót:

Odjazdy z Odrodzenia przy Cinema City:

linia nr 11 w kierunku Czerniewic: 23.10, 0.10,

linia nr 20 w kierunku Podgórza: 23.10, 0.10. Odjazdy z Placu Rapackiego:

linia nr 10 w kierunku Strobanda: 23.08, 0.08,

linia nr 27 w kierunku Wrzosów: 23.13, 0.13, Odjazdy z Placu św. Katarzyny:

linia nr 30 w kierunku osiedla Nad Strugą: 23.10, 0.10. Zmiany w komunikacji miejskiej

W czasie Bella Skyway Festival od godz. 19.30 do 0.20 zostanie zawieszone funkcjonowanie węzła przesiadkowego przy alei Solidarności, przez co:

tramwaje linii nr 1 pojadą objazdem przez Aleję św. Jana Pawła II i Wały Gen. Sikorskiego,

autobusy linii nr 30, 111 i 115 pojadą przez ulicę Uniwersytecką,

autobusy linii nr 38 pojadą objazdem: Odrodzenia – Uniwersytecka – Wały Gen. Sikorskiego,

autobusy linii nr 10, 12, 13, 14, 20, 27, 32 pojadą objazdem Aleja św. Jana Pawła II – Czerwona Droga – Odrodzenia – plac To-Mi-To – Grudziądzką,

autobusy linii nr 31 w kierunku wrzosów pojadą przez plac To-Mi-To i Grudziądzką.

Odjazdy autobusów nocnych o godz. 23.55 realizowane będą z przystanków Odrodzenia.

Które ulice będą zamknięte?

Szczególnie ważne informacje dla kierowców. Którymi ulicami nie przejedziemy w czasie trwania festiwalu? Zamknięcie ruchu na wskazanych odcinkach potrwa od godz. 19.30 do północy.

ul. Wały Gen. Sikorskiego:

– zamknięcie skrzyżowania z ul. Uniwersytecką

– całkowite zamknięcie Placu Teatralnego – wprowadzenie ruchu pieszego, utrzymanie ruchu tramwajowego

– dojazd do parkingów przy UMT i CSW z przejazdem przez torowisko możliwy jest we wskazanych miejscach

ul. Fosa Staromiejska

– zamknięcie na odcinku od alei św. Jana Pawła II do ul. Piekary

– zamknięcie na odcinku do ul. Pod Krzywą Wieżą

ul. Zaułek Prosowy:

– ruch z ulicy Dominikańskiej nakaz jazdy w lewo w ul. Wysoką

ul. Chełmińska

– na wysokości Teatru im. W. Horzycy nakaz jazdy przez ul. Fosę Staromiejska

ul. Horzycy:

– objazd dla wyjeżdżających z ul. Fosa Staromiejska

aleja Solidarności:

– możliwy dojazd do i z parkingu Urzędu Marszałkowskiego

– na jezdni wschodniej ruch dwukierunkowy

aleja św. Jana Pawła II

– możliwy dojazd tylko do parkingu CSW przy skrzyżowaniu z Placem Artylerii Polskiej

– wyłączenie z użycia przejścia dla pieszych na Placu Rapackiego na wysokości pomnika Piłsudskiego

ul. Piekary

– pełne zamknięcie ulicy

ul. Kopernika

– wprowadzenie ruchu kierowanego – samochody będą przepuszczane przez służby

Prognoza pogody na festiwalowe dni

Najbliższe dni będą ciepłe i w dużej mierze słoneczne. Temperatura wyniesie pod 25 stopni, co z pewnością sprzyjać będzie przemierzaniu uliczek i oglądaniu instalacji. We wtorek, pierwszy festiwalowy dzień, temperatura może sięgnąć nawet 32 stopnie. W środę natomiast prognozowane są burze. Od środy do soboty niebo będzie częściowo zachmurzone, lecz wciąż będzie pogodnie.

Strefa płatna – co w niej znajdziemy i gdzie kupić bilety?

Wstęp biletowany będzie tylko na jedną atrakcję. Usytuowane na Placu Rapackiego trzy instalacje – dwie z nich związane ze stuleciem wytwórni Walta Disneya, jedna natomiast poświęcona Kopernikowi. Widzowie zostaną zabrani w niezwykłą podróż na cześć klasycznych disneyowskich animacji. Iluminację wzmocnią najnowsze przeboje kinowych hitów, m.in. Alicji w Krainie Czarów czy Zwierzogrodu. To jednak nie wszystko. Collegium Maximum zmieni się w maszynę czasu, przeprowadzając widzów przez historię animacji. Zagoszczą na niej czarno-białe postaci oraz te, które dopiero się ukażą na ekranach kin. Tuż przy fontannie Cosmopolis zagości Arstronomy, czyli kosmiczna atrakcja dla każdego posiadacza smartfona. To właśnie na nim wyświetlone zostaną planety i gwiazdy, które zmieniać będą się w zależności od ruchu telefonu.

Bilety nabyć można na stronach internetowych kupbilecik.pl i bilety24.pl oraz w kasach Zamku Krzyżackiego i Krzywej Wieży. Koszt biletu w przedsprzedaży wynosi 10 złotych, w dzień festiwalu 15 złotych. Dzieci do lat trzech wejdą za darmo.

Spis instalacji ogólnodostępnych Grand Mix in Toruń

Instalacja w postaci mappingu poświęcona została ważnym postaciom związanym z regionem Kujaw i Pomorza. Wśród nich znajdą się twarze m.in. Fryderyka Chopina, Poli Negri czy Charlie Chaplina. Nie może zabraknąć oczywiście Mikołaja Kopernika. Mapping wyświetlany na fasadzie Urzędu Marszałkowskiego stanie się istnym muzycznym show. Pola Negri uwiedzie widzów (i Charliego Chaplina) piosenką Czerwone Korale, Mikołaj Kopernik natomiast zatańczy i odśpiewa piosenkę Starman Davida Bowie.

Super Kopernik

550. urodziny Mikołaja Kopernika zostaną uczczone instalacją. W powstanie wideomuralu zostali zaangażowani toruńsy twórcy, którzy stworzyli intrygującą historię życia i dokonań słynnego astronoma. Bazując na dokumentach historycznych, upowszechnili wiedzę także o rodzinnym mieście Kopernika – Toruniu. Iluminacja odbędzie się przy CKK Jordanki.

Mgławica Baniek

W Piernikowym Miasteczku czekać będzie specjalna instalacja zgłębiająca ciekawość na temat baniek. Uczestnicy będą mogli zadać sobie pytanie, czym tak naprawdę jest bańka, dowiedzą się, jak powstają i odkryją, co byłoby gdyby do niej weszli. To nietypowe wydarzenie z pewnością pobudzi wyobraźnię.

Łąka Marzeń

Kilkaset kwiatów stworzonych z butelek pochodzących drogą recyklingu utworzą niezwykłą instalację, prowadząc widzów w świat dziecięcych marzeń. Oprócz pozytywnego aspektu kryje się za tym też smutny przekaz na temat zanieczyszczenia planety. Instalacja skłania do refleksji na temat prawdziwej i sztucznej przyrody.

Bella Young Graphic Design Award

Na ul. Małe Garbary 15 uczestnicy festiwalu będą mogli zapoznać się z pracami lokalnych i młodych artystów, którzy w ramach Bella Skyway zaprezentowali swoją twórczość. Prace 10-finalistów zostaną poddane ocenie publiczności, która wyłoni zwycięzcę.

Gwiazda Kopernik

Widowisko polegające na animacjach ukazujących planety, które obserwowane były przez Kopernika oraz pozasłoneczne światy, które były z nim w jakiś sposób związane. Narracja oraz ścieżka muzyczna zdecydowanie wzmocni odczucia widzów.

Monad. Energia Wszechświata

Fosa Zamku Krzyżackiego zmieni się w monadę – najdoskonalszą z form twórczych, bez początku i końca. Widzowie będą mogli skupić się na gigantycznym rytmie wszechświata, poddając się refleksjom nad życiem i bieżącymi wydarzeniami.

Brama Czasu

Intrygująca instalacja artystyczna zagości na bramie mostowej. Stanie się przy tym swoistą bramą czasu, przenoszącą widzów do zupełnie innej rzeczywistości. Dzięki animacjom, grze świateł oraz muzyce stworzy się piękny spektakl poruszający kwestie przemijania.

Pink Mirage

Świecące chmury, które unoszą w przestrzeń to instalacja, która pozwoli przenieść się w zupełnie inny wymiar. Artystyczne doświadczenie z pewnością zainspiruje widzów, pobudzi ich wyobraźnię i da wrażenie przebywania w chmurach.

Misterium Słońca

Instalacja świetlna o średnicy 5. metrów powstała w związku z 550. urodzinami Mikołaja Kopernika. Nawiązuje do idei heliocentrycznej, lecz można postrzegać ją szerzej – do kultu słońca postrzeganego jako prasiły twórczej warunkującej życie na Ziemi. Zaprezentowana na dziedzińcu Starego Ratusza w Toruniu stanie się istnym centrum wszechświata.

Sol

Instalacja nawiązująca do zjawiska zaćmienia Słońca, które niegdyś wzbudzało przerażenie. Dziś stało się niezwykłym przeżyciem. Wyświetlona w Parku 100-lecia Powrotu Torunia do Wolnej Polski zwiastować będzie przebudzenie. Praca została zrealizowana dzięki stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Esencja Świata

Instalacja pokazująca, że każda osoba powinna żyć w pełnej harmonii z żywiołami dającymi siłę do działania. Uczestnicy będą mogli zastanowić się na moment, czym są żywioły i jak one łączą się z ich własnym wszechświatem. Wyświetlana będzie w Parku 100-lecia Powrotu Torunia do Wolnej Polski.

Symbioza odpadków

Instalacja ta stanowi swego rodzaju prośbę, by społeczeństwo zwróciło uwagę na problem konsumpcjonizmu, który bezpośrednio wpływa na zanieczyszczenie mórz i oceanów. Jest to ostrzeżenie dla każdego oraz okazja idealna do poddania się refleksji. Wyświetlanie odbędzie w Parku 100-lecia Powrotu Torunia do Wolnej Polski.

999

Nawiązująca do kultury japońskiej instalacja podkreśla potrzebę ochrony środowiska. Jest to swego rodzaju apel do podejmowania działań na rzecz Ziemi – wspólnego dobra. Mieszcząca się w Dolinie Marzeń instalacja jest zaproszeniem do zaangażowania się i zwiększenia świadomości na temat zanieczyszczeń.

Animals

Interaktywna land-artowa instalacja podkreśla piękno natury, skupiając się głównie na oczach zwierząt żyjących w wodzie i nad ziemią. Ormiański fotograf stworzył kolekcję zdjęć oczu, a dzięki czeski innowator poddał to ożywieniu. Odwiedzający zaobserwują 16 gatunków zwierząt na ponad 40 urządzeniach. Pokaz odbędzie się w Dolinie Marzeń.

Iluminacje

Iluminacja: Tramwaj

Na Szosie Chełmińskiej rozbłyśnie zabytkowy tramwaj. Wykorzystanie zewnętrznego oświetlenia RGB przyciągnie wzrok przechodniów, stając się dla nich niezwykłą atrakcją.

Iluminacja: Urząd Miasta Torunia

Oświetlenie zewnętrzne RGB na fasadzie budynku Urzędu Miasta Torunia przyciągnie uwagę przechodniów. Specjalnie przygotowana aranżacja ożywi zabytek.

Iluminacja: ul. Chełmińska

Ulica Chełmińska będzie mienić się kolorowymi światłami. Specjalnie stworzone oświetlenie sprawi, że każda z fasad kamienic zyska wyjątkowy odcień, zachwycając przy tym przechodniów.

Iluminacja: Młodzieżowy Dom Kultury

Specjalnie przygotowana aranżacja rozświetli fasadę budynku Młodzieżowego Domu Kultury. To właśnie przed nim przechodnie będą mogli się na chwilę zatrzymać, by odpocząć i podziwiać piękne światła.

Iluminacja: Kamienica przy ul. Przedzamcze 12

Kamienica rozbłyśnie wieloma kolorami. Dzięki nim uczestnicy festiwalu będą mogli podziwiać konstrukcję budynku.

Iluminacja: Ratusz Staromiejski

Ratusz Staromiejski również rozbłyśnie. Żywe kolory sprawią, że będzie on najpiękniejszym budynkiem na Rynku Staromiejskim.

Iluminacja: Statek

Magiczny statek pojawi się w Dolinie Marzeń. Oświetlony niezwykłymi kolorami stanie się atrakcją dla dorosłych i dzieci.

Iluminacja Mostu im. Piłsudskiego

Nie zapomniano o moście drogowym im. Józefa Piłsudskiego, który rozbłyśnie dzięki dynamicznie zmieniającemu się oświetleniu. Wszelkie architektoniczne detale konstrukcji zostaną podkreślone, stanowiąc przy tym jednocześnie punkt spotkań na nadwiślańskich bulwarach.

Wydarzenia towarzyszące – co zaskoczy gości?

Oprócz wielu iluminacji na toruńskiej starówce zadbano także o wydarzenia towarzyszące. Co zaskoczy w tym roku widzów i z czego będą mogli skorzystać? Wybór jest spory!

Anielska Plaża to wydarzenie nietypowe. Codziennie o godz. 22.00 rozgrywane będą mecze pokazowe w piłkę siatkową. Co jednak w tym niezwykłego? Przede wszystkim to, że zawodnicy zaprezentują się we fluorescencyjnych stronach na specjalnie oświetlonym boisku. Rozgrywki będzie można zobaczyć na Rynku Nowomiejskim.

Strefa foodtruck stanie się dla uczestników możliwością poznania nowych smaków. Potrawy przygotowywane przez doświadczonych kucharzy zaspokoją głód nawet najbardziej wybrednych gości.

Toyota również zatroszczy się o gości. Fani motoryzacji poznają praktyczne samochody tej marki – w dodatku dostosowane do najtrudniejszych warunków.

Dinner In The Sky – kolacja 50 metrów nad ziemią? Czemu nie! Wyjątkowe dania będą do spróbowania przy Placu Rapackiego.

Nie zabraknie oczywiście strefy handlowej. Znajdą się tam świecące gadżety, czapki, balony czy opaski upamiętniające kolejną edycję festiwalu świateł.