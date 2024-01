W toruńskiej imprezie każdy może zostać medalistą mistrzostw Europy

Od 17 do 23 marca w Toruniu odbywać się będą 14. Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce Masters. Rozmawiamy o nich z Wacławem Krankowskim, prezesem PZLA Masters.

​Toruń w ostatnich latach jest niemal "etatowym" organizatorem halowych mistrzostw świata lub Europy w la masters. Nie ma chętnych, czy tak dobrze Was doceniają władze obu federacji?

Myślę, że jedno i drugie. To fakt, będziemy jedynym miastem na świecie, które w ciągu dziewięciu lat zorganizuje dwa razy halowe mistrzostwa Europy (2015, 2024) i dwa razy razy halowe mistrzostwa świata (2019 i 2023). Dodatkowo dla uczczenia setnej rocznicy maratonów w Polsce władze europejskie powierzyły nam prawo organizacji edycji specjalnej mistrzostw Europy w maratonie masters. W 2015 roku, kiedy zorganizowaliśmy zawody po raz pierwszy, wszyscy, władze i sportowcy zauważyli wielką gościnność torunian, doskonałe obiekty sportowe i profesjonalną organizację. To pomogło nam uzyskać zgodę na organizację mistrzostw świata w 2019 roku, a te okazały się najbardziej liczne w historii i zorganizowane na jeszcze wyższym poziomie, o czym świadczy dokument „Standard toruński”, który ma być wzorem dla przyszłych organizatorów. W 2023 roku, w trybie awaryjnym zorganizowaliśmy mistrzostwa świata za kanadyjskie Edmonton, które dziesięć miesięcy przed mistrzostwami zrezygnowało z ich organizacji. Władze światowe uznały, że tylko Toruń jest w stanie to zrobić i mimo następstw pocovidowych i wojny w Ukrainie zrobiliśmy to jak zwykle profesjonalnie. Myślę, że klimat dla sportu masters w Toruniu, nasze obiekty, profesjonalizm organizacyjny oraz oczekiwania sportowców skłaniają władze do przyznawania nam prawa organizacji mistrzostw, a my aplikujemy o ich organizację bo chcemy dać szanse startu Polakom, których nie stać na wyjazdy na takie zawody poza granicami kraju.

Ile osób zgłosiło się już do tegorocznych mistrzostw?

Na razie zgłosiło się ponad sześćset osób. Nie ułatwia nam to przygotowań. Do 4 lutego nie będziemy wiedzieli ile zamówić koszulek, numerów startowych, medali itp. Ale wiemy, że mastersi to osoby powyżej 35 lat, w całości płacące za udział w zawodach. W związku z tym, rejestrują się, kiedy mają gwarancję, że wystartują. Ostatni tydzień zadecyduje więc o wszystkim. W ubiegłorocznych MŚ w Toruniu wystartowało 4200 osób. Na ilu uczestników liczycie tym razem?

W 2023 roku było nieco mniej zgłoszeń niż w 2019, ale wiadomo - covid i wojna w Ukrainie. W tym roku, myślę, że będzie minimum cztery tysiące zawodników, w tym tysiąc Polaków. Po cichu liczę, że będzie więcej, bo przecież organizujemy dwa wydarzenia sportowe: halowe mistrzostwa Europy w terminie 17 - 23 marca oraz mistrzostwa Europy w maratonie - 23 marca.

Z jakich państw macie najwięcej zgłoszeń?

Oczywiście z Polski - ponad 100, ale bardzo licznie zgłaszają się Anglicy, Niemcy i Francuzi. Jest też kilkadziesiąt zgłoszeń spoza Europy, bo obie imprezy mają charakter otwarty, a w maratonie mogą startować poza konkursem również młodsi (w mistrzostwach trzeba mieć przynajmniej 35 lat - przyp. red.), wystarczy mieć 18 lat. Co trzeba spełnić, by wystartować w zawodach?

Dla kogo są te mistrzostwa? Dla każdego aktywnego, preferującego zdrowy styl życia człowieka. Aby wystartować w mistrzostwach Europy i „wpisać to do swojego CV” wystarczy podjąć taką decyzję, że chcę startować. W tej rywalizacji nie ma żadnych ograniczeń formalnych. Należy zarejestrować się na emaci2024.com i zapłacić 60 Euro w halowych mistrzostwach i 65 Euro w mistrzostwach Europy w maratonie. Organizator nie wymaga żadnej przynależności do klubu sportowego, nie trzeba posiadać żadnych licencji, nie trzeba też spełniać żadnych „minimów startowych”. To jest naprawdę sport amatorski. Ci którzy chcą walczyć o tytuły mistrzowskie, naprawdę muszą ciężko trenować. Ci którzy chcą zaliczyć start w mistrzostwach Europy nie muszą się stresować. Poziom jest bardzo zróżnicowany. Ja, kiedy startowałem po raz pierwszy w mistrzostwach Europy w 1992 roku założyłem sobie, aby nie być ostatnim. Udało się. W 2010 roku zdobyłem pierwszy medal mistrzostw Europy, a dzisiaj należę do najlepszych nie tylko w Polsce, ale w Europie i na świecie. Zapraszam. Najtrudniej zrobić pierwszy krok. Ja musiałem jechać do Norwegii, a obecnie jest szansa na start w Toruniu. Następna taka okazja będzie za kilka lat. W kolejce są już organizatorzy następnych mistrzostw – Goeteborg, Madera, Floryda, Daegu, itd.

Do kiedy można się zgłaszać?

System zgłoszeń dostępny jest na stronie: emaci2024.com w nieprzekraczalnym terminie do 4 lutego. Kto będzie miał problemy - proszę o kontakt na pzlam.pl Na jakich obiektach rozgrywane będą mistrzostwa?

Halowe mistrzostwa Europy, jak sama nazwa wskazuje odbywać się będą w Arenie Toruń. Ale jak już wcześniej wspominałem mastersi muszą za wszystko płacić. Więc jeżeli ktoś przyjedzie np. z Islandii, to oprócz udziału w konkursie pchnięcia kulą chciałby jeszcze rzucić dyskiem lub młotem. Dlatego dla tych wszystkich będą zawody na stadionie miejskim MOSiR-u - rzut młotem, ciężarkiem, dyskiem i oszczepem. W parku przy Rudelce odbędzie się cross a 8 km, a dla osób powyżej 70 lat na 6 km, na ul. Bema, obok hali będzie chód sportowy na 5 km. I wydarzenie specjalne - mistrzostwa Europy w maratonie - start na ulicy Bema, dwa razy do Świerczynek i meta na stadionie na Bema. Warto zauważyć, że w crossie, chodzie i maratonie oprócz medali w klasyfikacji indywidualnej, będzie można powalczyć o medale w klasyfikacji drużynowej - trzech najlepszych z każdego kraju i w każdej kategorii wiekowej ma szanse na medal. Tak więc trzeba namówić do startu koleżanki, kolegów i znajomych, aby zwiększyć szanse na medale.

Ile osób będzie pracowało przy organizacji tych mistrzostw?

Przy założeniu, że w obu wydarzeniach wystartuje minimum cztery tysiące osób trzeba założyć do ich profesjonalnej i bezpiecznej organizacji poza Komitetem Organizacyjnym 50 osób, po ok. 20 osób obsługi medycznej i technicznej, ok. 130 sędziów i 200 wolontariuszy. Skąd weźmiecie pieniądze na organizację tych ME i ile będą one kosztowały?

Budżet tych dwóch mistrzostw Europy wynosi około 2,5 miliona złotych. W zdecydowanej większości pokrywane są z opłat startowych zawodników . Przypomnijmy - za pierwszą konkurencję płacimy równowartość 60 Euro, za maraton i pięciobój 65 Euro, za każdą następną po 35 Euro. Jak zawsze możemy liczyć na wsparcie prezydenta Torunia, marszałka województwa i sponsorów, głównie z naszego miasta. Do tej pory korzystaliśmy z pomocy ministra sportu, ale w związku z bardzo późnym powołaniem rządu, do dziś ministerstwo nie ogłosiło konkursu na organizację imprez masowych, w ramach którego zawsze otrzymywaliśmy wsparcie. Głęboko wierzymy, że teraz będzie tak samo.

PODSTAWOWE INFORMACJE O ME W LA MASTERS 2024

W programie zawodów są 22. konkurencje. Oprócz tych typowo halowych rozegrane zostaną chód sportowy na 5 km oraz cross na 8 km i 6 km (dla osób powyżej 70 lat). Natomiast rzuty: ciężarkiem, dyskiem, oszczepem i młotem będą przeprowadzone na pobliskim stadionie MOSiR-u. Na ostatni dzień rywalizacji zaplanowano też mistrzostwa Europy w maratonie.

Zgłoszenia do mistrzostw są przyjmowane online przez system rejestracji lub w formie papierowej po wypełnieniu formularza, który należy przesłać tradycyjną pocztą na adres PZLAM lub mailem na adres: [email protected] do 4 lutego 2024.

W mistrzostwach mogą startować osoby, które ukończą 35 lat, najpóźniej 17 marca 2024 roku. Górna granica wieku nie jest określona, liczy się jedynie chęć startu.

Zawody przygotowywane są pod szyldem European Masters Athletics (EMA), a Polski Związek Lekkiej Atletyki Masters, jest wiodącym organizatorem.

Rywalizacja przebiegać będzie w podziale na kategorie wiekowe (co 5 lat).

Przy okazji na 100-lecie maratonu w Polsce federacja EMA wyraziła zgodę na zorganizowanie mistrzostw Europy mastersów na dystansie 42 195 m. Bieg odbędzie się 23 marca 2024 roku. Start wyznaczono na godz.10.00, a regulaminowy limit czasowy wynosi 6 godzin. Mimo iż zawody Masters obejmują sportowców powyżej 35 lat, sam bieg będzie miał charakter otwarty, czyli także skierowany do młodszych sportowców oraz wszystkich chętnych, także spoza Europy.

Wszelkie szczegółowe, bieżące informacje o HMEwLA Masters oraz maratonie znajdują się na stronach: pzlam.pl lub emaci2024.com.

