Wakacje kredytowe zostały zatwierdzone, a konkretny plan został ustalony! Kto będzie uprawniony do skorzystania z tej możliwości?

Kogo wesprzeć?

Idea wakacji kredytowych była prosta. Wesprzeć osoby z kredytem mieszkaniowym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, gdy znacząco wzrosły stopy procentowe. To też sprawiło, że postanowiono ponownie przedłużyć wakacje kredytowe - tym razem na nowych zasadach.

Nowy pomysł wakacji kredytowych

Najnowszy projekt rządowy sprowadza się do możliwości dokonania zawieszenia spłaty rat kredytu w wymiarze dwóch miesięcy. Ma to dotyczyć terminów od 1 maja do 30 czerwca - w kolejnych kwartałach ma być dostępny jeden taki miesiąc na kwartał.